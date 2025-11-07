CHP'li Bekir Başevirgen: Çiğ süt fiyatları üretim maliyetlerinin altında kaldı

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiğ süt fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kaldığını öne sürerek, "Bir litre sütü üretmenin maliyeti 22 lirayı geçti. Devletin belirlediği fiyat ise 19,60 TL. Besici her litre sütte zarar ediyor. Hayvanı besleyemeyen çiftçi ya ineğini kesime gönderiyor ya da üretimi bırakıyor. Bu gidişle ülke kendi sütünü bile üretemez hale gelecek" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiğ süt fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kaldığını öne sürerek besicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörlerinin alarm verdiğine dikkati çeken Başevirgen, "Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 1 Ekim itibarıyla çiğ süt litre fiyatını 19,60 TL olarak belirlemesi, üreticilerin sorunlarını her geçen gün daha da derinleştiriyor. Artan yem, elektrik, mazot ve veterinerlik giderleriyle baş edemeyen çiftçiler, bu fiyatla üretim maliyetlerini bile karşılayamıyor" dedi.

"Bu gidişle ülke kendi sütünü bile üretemez hale gelecek"

Başevirgen, bir litre sütü üretmenin maliyetinin 22 lirayı geçtiğini belirterek, "Devletin belirlediği fiyat ise 19,60 TL. Besici her litre sütte zarar ediyor. Hayvanı besleyemeyen çiftçi ya ineğini kesime gönderiyor ya da üretimi bırakıyor. Bu gidişle ülke kendi sütünü bile üretemez hale gelecek. Tarım politikalarındaki plansızlık, küçük üreticiyi adeta sektörden siliyor. Büyük süt sanayicileri ve zincir marketler ise düşük üretici fiyatlarından faydalanarak karını artırıyor. Ancak zincir bu şekilde kırıldığında hem üretici hem tüketici kaybediyor" diye konuştu.

"Üreticinin 19,60 liradan sattığı süt, market raflarına geldiğinde ortalama 50 lirayı buluyor"

Başevirgen çiğ süt fiyatlarının bir litre su almaya bile yetmediğine dikkati çekerek, "Tenceresine et koymaya gücü yetmeyen vatandaş, çiğ süt üretimindeki düşüşle birlikte bardağa da süt koyamayacak. Su içmek çiğ sütten pahalı hale geldi. Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor, bir şişe su alamıyor. Bir litre çiğ sütün fiyatı 19,60 lirayken, bir litrelik şişe su 20–25 TL, bir kutu meşrubat 25–30 TL, bir litre mazotun fiyatı 56 lirayı geçmiş durumda. Üreticinin 19,60 liradan sattığı sütün fiyatı, ambalajlanıp market raflarına geldiğinde ise ortalama 50 lirayı buluyor. Yine kazanan, en büyük emeği sarf eden emekçiler, üreticiler değil" ifadelerini kullandı.

"Sadece ekonomik değil, gıda güvenliği açısından da bir krizdir"

23 yıllık AK Parti iktidarının çiftçiliği bitirdiği gibi besiciliği de bitirdiğini öne süren Başevirgen, "Köyde üretim bitiyor, gençler hayvancılıktan kaçıyor. Hayvanlar ise kesime gönderiliyor. Bugün süt üreticisini korumazsanız, yarın süt tozu ve tereyağını ithal etmek zorunda kalırsınız. Üreticiye yeterli destek verilmezse, birkaç yıl içinde çiğ süt üretiminde ciddi düşüş yaşanacak. Bu sadece ekonomik değil, gıda güvenliği açısından da bir krizdir" dedi.