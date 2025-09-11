CHP'li Başevirgen'den Yeni Vergi Uygulamasına Tepki: "Elinizi Vergi Yükü Altında Ezdiğiniz Küçük Esnafın Cebinden Çekin"

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bazı esnaf ve işletmelerin basit usul yerine gerçek usulde vergi ödemesi yönündeki karara ilişkin "1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek bu kararla taksiciler, minibüsçüler, tamirciler, lokantacılar, kuyumcular gibi yüz binlerce esnaf artık daha fazla vergi ödeyecek. Bu kararın, uygulamaya geçmeden derhal sonlandırılması gerekiyor. Artık elinizi ara zam yapmadığınız asgari ücretlinin, harçlık gibi zamlarla açlığa mahkum ettiğiniz emeklinin, vergi yükü altında ezdiğiniz küçük esnafın cebinden çekin" dedi.

CHP'li Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan ve büyükşehirlerde ilçe nüfusu 30 bini aşan yerlerde faaliyet gösteren bazı esnaf ve işletmelerin basit usul yerine gerçek usulde vergi ödemesini düzenleyen karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. İktidarın esnafı, memuru, işçiyi, emekliyi vergi yükünün altında boğmaya devam ettiğine dikkat çeken Başevirgen, "Yine Cumhurbaşkanı'nın onayıyla sessiz sedasız vergi sisteminde önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, büyükşehirlerde ilçe nüfusu 30 bini aşan yerlerde faaliyet gösteren bazı esnaf ve işletmeler artık basit usul yerine gerçek usulde vergi ödeyecek" dedi.

"Bu kararla yüz binlerce esnafın artık daha fazla vergi ödeyeceği anlamına geliyor"

Başevirgen, alınan kararla hangi sektörlerin etkileneceğini de gündeme getirerek, "Yani her türlü imalat işi yapanlar, mal alım satımıyla uğraşanlar, inşaat işleriyle ilgilenenler, motorlu taşıtların bakım ve onarımını yapanlar, lokanta, kafe ve benzeri işletmeler, eğlence ve dinlenme yerleri işletenler, taksi, otobüs, minibüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar, kuyumculuk sektörü gibi birçok alan gerçek usulde vergi ödeyecek. Bu karar yüz binlerce esnafın artık daha fazla vergi ödeyeceği anlamına geliyor" diye konuştu.

"İktidarın uyguladığı adaletsiz vergi sistemiyle zengin daha zengin, fakir ise daha fakir hale geldi"

Basit usul ile gerçek usul arasındaki farka dikkat çeken Başevirgen, "Sadece ticari kazanç üzerinden vergi ödeyen, defter tutma zorunlulukları olmayan ve KDV, stopaj, geçici vergi gibi ek yükümlülükler bulunmayan esnaflar artık; KDV, gelir vergisi, stopaj, geçici vergi ödeyecek ve defter tutmaları zorunlu hale gelecek. İktidarın uyguladığı adaletsiz vergi sistemiyle zengin daha zengin, fakir ise daha fakir hale geldi. Bu karar zor şartlar altında işletmelerini döndüren esnaflarımıza vurulacak bir darbe daha olacak" açıklamasını yaptı.

"1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek bu kararın, uygulamaya geçmeden derhal sonlandırılması gerekiyor"

İktidara seslenen Başevirgen, şunları kaydetti:

"Bir kez dahi vatandaşın hayrına iş yapmayan iktidar yine tüm yükü vatandaşımızın sırtına yükleme derdinde. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek bu kararın, uygulamaya geçmeden derhal sonlandırılması gerekiyor. Artık elinizi ara zam yapmadığınız asgari ücretlinin, harçlık gibi zamlarla açlığa mahkum ettiğiniz emeklinin, vergi yükü altında ezdiğiniz küçük esnafın cebinden çekin."