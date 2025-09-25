CHP'li Başevirgen'den TMO'ya Tepki: Üzüm Fiyatları Adaletsiz

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Manisa bazında üzümde 300 binin tonun üzerinde olan rekolte bugün 150-160 bin ton. Rekolte düşmesine rağmen fiyatı düşen tek ürün üzüm. TMO üzümüm fiyatı 120 lira açıklama yapıyor ama 9 numara üzüm almıyor. Aldığı üzümün yüzde 90'ı 7 numara. TMO numara oyunu yapmasın 9 numara üzümü 9 numara üzerinden alsın" açıklamasında bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Turgutlu'daki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuru üzüm alım merkezinde TMO eksperinin, üzümü kalitesinin altından aldığı gerekçesiyle tepki gösteren çiftçileri dinledi.

Bir çiftçi, "İlaççı '100 lira, ister al istersen alma' diyor. Gübreci, '500 lira istersen al istersen alma' diyor. Üzümü götürüyoruz abi kaç para vereceksin diyoruz, 'üzüm fiyatını biz belirlemiyoruz' diyorlar. Elimizi bağlıyoruz. Mecburuz başka çaremiz var mı" dedi.

"Buradaki sıkıntı 120 lirayı görmememiz"

Bir başka çiftçi, eşit şartlardaki ürünlere farklı uygulama yapıldığını kaydederek şöyle konuştu:

"Çiftçi bir yıllık emeğini getirmiş buraya. Ama buradaki görevli arkadaş eşit şartlardakilere farklı uygulama yapması nedeniyle en az 10 traktör geri gitti. Daha geri gidecekler var. Adaletli davranmıyorsunuz benim kalitemdeki ürünler bir başkasına 120 lira bana neden 97-98 lira diye ürünü geri sardı. Bizim üzümümüz 9 numara ve karşılığı 120 liraysa, buradaki sıkıntı 120 lirayı görmememiz "

Başka bir çiftçi ise "8 numara üzümü 7 yazdığı zaman bunun hamaliyesi, çuval parası darası masraflar üzüm zaten 95 liraya geliyor" dedi.

2 çocuğunu çiftçilikten uzaklaştırdığını ifade eden bir başka üretici ise şöyle konuştu:

"Benim 2 erkek evladım var. Ben araziden uzaklaştırdım. Köylerden göç veriyoruz. Gençleri tutamıyoruz. Adam çalışacak ne var diyor? Sigorta yok, yan haklar yok. Ben 60 yaşına geldim emekli olmadım, olamıyorum, olamam. Çünkü Bağ-Kur'umu ödeyemiyorum."

"Yine kaybeden çiftçi oldu, üreten yine kaybedecek"

Bekir Başevirgen ise çiftçilerle yaptığı görüşmede şunları ifade etti:

"9 numara üzüm 120 lira açıklandı. Ama 9 numarayı sabahtan beri 2 tane aldı. Yüzde 90'ı 7 numara alıyor. Toplamda 80-100 tane traktör vardır 2 tane traktörden mi 9 numara aldı? O da sembolik almış. Yine kaybeden çiftçi oldu, üreten yine kaybedecek. Zaten geçmiş dönem hastalıklar rekoltede büyük düşüşlere yol açtı. Don felaketi yaşandı Manisa bazında 300 binin tonun üzerinde olan rekolte bugün 150-160 bin ton. Rekolte düşmesine rağmen fiyatı düşen tek ürün üzüm. TMO üzümüm fiyatı 120 lira açıklama yapıyor ama 9 numara üzüm almıyor. Aldığı üzümün yüzde 90'ı 7 numara. TMO numara oyunu yapmasın 9 numara üzümü 9 numara üzerinden alsın."