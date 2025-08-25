CHP'li Başarır ve Günaydın'dan İBB Soruşturması Üzerine Basın Açıklaması

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Bazı partililerin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Başarır, 5 Eylül'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne iki farklı elektronik postada İBB, Beşiktaş Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Ceyhan Belediyesi ve Kütahya Belediyesinin ihbar edildiğini söyledi.

Başarır, bazı ihalelerin konu edildiği ihbardaki dilekçelerin baş aktörünün Aziz İhsan Aktaş olduğunu, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ihbar edilen belediyelerin dosyalarının birleştirildiğini, 2 gün sonra ise Kütahya Belediyesinin dosyasının yetkisizlik kararıyla Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini belirtti.

Düzenlenen bilirkişi raporunda suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerinin aldığı 4 ihaleden bahsedildiğini iddia eden Başarır, avukat Mehmet Yıldırım ile Mücahit Birinci olayının yanı sıra Recep Seyhan ile Hamza Uçan'ın Fatih Keleş'le görüşmelerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Başarır, "Bizim arkadaşlarımızın suçsuzluğu net. Onlara yapılan kumpaslar net. Özellikle 3 vaka, 4 avukatın cezaevindeki görüşmeleri çok açık. Ortada bir kumpas vardır, rögar patlamıştır. Yeni bir Susurluk vakası ortaya çıkmıştır. Güzel tarafı cezaevindeki arkadaşlarımız çıkacak." diye konuştu.

"Bağımsız bir adaleti tesis edene kadar mücadelemiz devam edecek"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise avukatların birileri tarafından yönlendirilip görevlerini kötüye kullandığını savundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın 10 işten 8'ini kamu kurumlarıyla, 2'sini CHP belediyeleriyle yaptığını iddia eden Günaydın, Türkiye'nin Susurluk skandalını araştıramadığı, temiz eller operasyonunu yapamadığı için bugünlere geldiğini öne sürdü.

Türkiye'de yargının temizlenmesinin temiz eller operasyonuyla mümkün olduğunu dile getiren Günaydın, "CHP olarak süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Memlekette cübbelerden rozetleri sökene kadar bir tek partili savcı, hakim bırakmayıp gerçekten bağımsız bir adaleti tesis edene kadar mücadelemiz devam edecek. Türkiye'de siyaseti emniyet koridorlarından, adliye koridorlarından dizayn etmenize izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.