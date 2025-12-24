CHP'li Başarır: "Size 28 Bin 75 Lirayı Reva Görenleri Affedecek Misiniz?"

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücrette yapılan artışa ilişkin "Ben bize oy veren, vermeyen 86 milyona sesleniyorum: Bu düzeni biz mi yarattık? Size 28 bin 75 lirayı reva görenleri, sizden bir kez bahsetmeyenleri, kendilerini uzayda görenleri, kendilerini ayda görenleri affedecek misiniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL'lik asgari ücrete ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, şöyle konuştu:

"Dün asgari ücret açıklandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugünkü basın toplantımızı asgari ücretle açıp, asgari ücretle bitireceğiz. Asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş oldu. Utanç verici bir rakam açıklandı. İşçiler, muhalefet beklenenin verilmeyeceğini tahmin edebiliyordu. Ama bu kadar düşük, toplumun gerçeklerinden kopuk bir rakamın açıklayacağını hiç kimse beklemiyordu.

"Milyonlarca işçinin hakkının ödeyebilecek misin?"

Biz yıl boyunca TÜİK'i konuştuk. Gerçek verileri paylaşmadığını söyledik. TÜİK'in emeklinin, işçinin sofrasına el uzattığını, cebine el uzattığını söyledik. Bunları söylediğimiz için TÜİK bize manevi tazminat davası açtı. Bütçede söyledim, hiç önemli değil. Bana hükmedilecek tazminatı ben maaşımdan öderim. Ama şimdi TÜİK'e soruyorum, sen bu dünyada, öbür dünyada milyonlarca işçinin yediğin hakkının hesabını ödeyebilecek misin?

"TÜİK'e birileri bu rakamları sipariş olarak verdi"

Neye göre belirlendi? TÜİK'in oranlarına göre yılın ilk 11 ayında toplam enflasyon 29.7. Aralık ayında da 2.1, TÜİK enflasyonu düşürürse, yüzde 27'ye geriler. TÜİK'e birileri bu rakamları sipariş olarak verdi, talimat olarak verdi. ve tamı tamına 5 bin 971 lira arttı. Artış yüzde 27. İşte rezalet budur. Yıl boyunca söylediğimiz gerçekler bu. TÜİK bu topluma, emekçilere ihanet etmiştir. Şimdi anayasa, TÜİK'i geçiyorum, birçok yasaya geçiyorum, ne diyor 55. madde? Devlet çalışanlarının yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Aldı mı? Almadı. Üzülerek belirtmek istiyorum.

"AKP milletvekilinden bir tanesi 'asgari ücret' demedi"

Bütçede 143 tane AK Parti milletvekili konuştu. 16 tane bakan 480 dakika konuştu. Yürütme adına Cevdet Yılmaz 5 saat konuştu. 143 tane AKP milletvekilinden bir tanesi 'asgari ücret' demedi, 'emekli maaşı' demedi, 'memur maaşı' demedi, 'emek' demedi, 'ekmek' demedi, 'aç' demedi. Ne dediler? Biri elinde bir silindir, simide benzeyen bir cisim ile geldi eski bir bakan, 'uzaya gidiyoruz' dedi. Ama elinde bir simitle gelen, ekmekle gelen olmadı. 'Ay'a gidiyoruz' dedi. 143 milletvekili, bin dakikanın üzerinde konuşurken, binin üzerinde 'Cumhuriyet Halk Partisi' kelimelerini kullandı, 'muhalefet' dedi. Halkın sorunlarıyla ilgili, çarşı pazarla ilgili tek cümle kullanmadılar bütçe görüşmelerinde, Meclis'te. O gün anladık ki bunların derdi halk değil, millet değil, yoksulluk değil, asgari ücret değil. Bunlar muhalefet ile uğraşıyor. Ben bize oy veren, vermeyen 86 milyona sesleniyorum: Bu düzeni biz mi yarattık? Size 28 bin 75 lirayı reva görenleri, sizden bir kez bahsetmeyenleri, kendilerini uzayda görenleri, kendilerini ayda görenleri affedecek misiniz?

"Barınma ücretlerini işçiler karşılayamıyorsa bu iş bitmiştir"

Artık Türkiye'de sözün bittiği yerdeyiz. Ankara, İstanbul, İzmir'de ortalama kira 30 bin lira bu zamsız hali. Eğer bir aylık barınma ücretlerini işçiler karşılayamıyorsa bu iş bitmiştir. Bakın bütçe görüşmeleri dahil bir yıl boyunca asgari ücretliyi dolandırdılar, kandırdılar. 2024'de de bunu söyledik. 2024 resmi enflasyon yüzde 44, büyüme yüzde 3.3 artı refah payı, verilmesi gereken 25 bin 358 lira. Ne verildi? 22 bin 104 lira. 2025 resmi enflasyon yüzde 33.1, büyüme yüzde 3.3 artı refah payı, verilmesi gereken 34 bin 315 lira. Verilen 28 bin 75 lira. Bunu Rakamlar söylüyor, bilim söylüyor, akıl söylüyor.

"Artık kazanan emek olacak"

Ve Sefer Selvi'den çok güzel bir karikatür. 'Her büyüme ve kalkanıma vatandaşlara refah artışı olarak dönmeye devam edecektir'. Bakanın karikatürünü yapmış. Bu bakan geldi. Asgari ücretlerinin sorunlarından bahsetmedi arkadaşlar. O yüzden on dört günlük bütçe maratonunda 19 trilyonluk bütçenin nereye, nasıl dağıtılacağını konuşurken işçiden, emekliden, emekten bahsetmeyen bu iktidarı affetmeyin. Herkes anayasal haklarını kullansın, mitinglerimize gelsin, seçim istesin. Artık bu ülkeyi sandık kurtarır. Bu zalimlerden kurtulmak zorunluluğumuz vardır. O yüzden bir kez daha ben bu iktidarı, bu zalimleri halka şikayet ediyorum. Seçim istemeye devam edeceğiz. Mitingleri de yapmaya devam edeceğiz. Bunu halk için, hak için, emek için yapacağız. Bu ülkede artık kazanan emek, işçi ve ezilen milyonlarca emekli olacak."