CHP'li Başarır, Kaymakamlık Sınavı Sonuçlarını Değerlendirdi: 'Torpil' AKP'nin Kod Adı Olmuş'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kaymakamlık sınavı sonuçlarına “AKP’nin icraatları bildiğiniz gibi. Yine sınav, yine mülakat, yine yandaşlar kaymakam” tepkisini gösterdi. Başarır, “Silifke ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Yaşar Açıkbaş’ın oğlu Saltuk Buğrahan Açıkbaş’ın, sınavdan 74 almasına rağmen sözlü mülakatta 89 puan verilerek kaymakam olması sağlandı. Genel olarak listelerde AKP’li ve MHP’li olmayanlar kendilerine yer bulamıyor. Sonra o kaymakamlar devletin değil AKP’nin sözcüsü oluyorlar. ‘Torpil’ AKP’nin kod adı olmuş” açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kaymakamlık sınavı sonuçlarına "AKP'nin icraatları bildiğiniz gibi. Yine sınav, yine mülakat, yine yandaşlar kaymakam" tepkisini gösterdi. Başarır, "Silifke ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Yaşar Açıkbaş'ın oğlu Saltuk Buğrahan Açıkbaş'ın, sınavdan 74 almasına rağmen sözlü mülakatta 89 puan verilerek kaymakam olması sağlandı. Genel olarak listelerde AKP'li ve MHP'li olmayanlar kendilerine yer bulamıyor. Sonra o kaymakamlar devletin değil AKP'nin sözcüsü oluyorlar. 'Torpil' AKP'nin kod adı olmuş" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kaymakamlık sınavı sonuçlarını, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Yazılı sınavda 71,5 puan alan AKP Burdur Altınyayla Belediye Başkanı'nın oğlu Ali Serttaş'ın, mülakatta 91 puan alarak atanmaya hak kazandığının ortaya çıktığını anımsatan Başarır, "Ne yazık ki Silifke ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Açıkbaş'ın oğlu Saltuk Buğrahan Açıkbaş da sınavdan 74 almasına rağmen sözlü mülakatta 89 puan verilerek kaymakam olması sağlandı. Genel olarak listelerde AKP'li ve MHP'li olmayanlar kendilerine yer bulamıyor" değerlendirmesini yaptı.

Torpilin AKP döneminde sıradan hale geldiğini söyleyen Başarır, "O sınavlardan yüksek puan alanların anası-babası gariban diye mi kaymakam olamıyor? Siz yazılı sınavda yüksek alanların sıralamasına değil referans savaşındaki sıralamaya göre kaymakam atıyorsunuz, yazıklar olsun! Sonra o kaymakamlar devletin değil AKP'nin sözcüsü oluyorlar. 'Torpil' AKP'nin kod adı olmuş" dedi. Başarır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Beyefendi çıkıyor, mülakatları kaldıracaklarını, bundan sonra yazılı sınav sonuçlarına göre alım yapacaklarını söylüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim; 14 Mayıs'tan sonra zaten sizin atama gibi bir yetkiniz olmayacak! Sizlerin yaratmış olduğu bu çürük düzeni düzelteceğiz. Halkın iktidarında liyakat temel esas olacak. Partili Cumhurbaşkanının, bu anlamda kendi söylediği söze inandığını sanmıyorum."