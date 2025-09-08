CHP'li Başarır: İstanbul'da Abuka ve İnternet Kısıtlamaları Kamuoyunun Bilgisini Engellemeye Yönelik
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul'da uygulanan polis ablukası ve internet kısıtlamaları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Başarır, kamuoyunun bilgilendirilmesini engellemeye yönelik bu uygulamalara karşı Cumhuriyet'i savunacaklarını ifade etti.
(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, " İstanbul'da polis ablukası yetmedi, interneti de daralttılar. Milli iradeyi gasbetmeleri yetmedi, kamuoyunun burada yaşananları bilmesini de engellemeye çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.
Başarır, İstanbul Valiliğinin, altı ilçede aldığı toplantı yasağı ve ardından polisin CHP İstanbul İl Başkanlığını abluka altına almasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başarır, açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul'da polis ablukası yetmedi, interneti de daralttılar. Milli iradeyi gasbetmeleri yetmedi, kamuoyunun burada yaşananları bilmesini de engellemeye çalışıyorlar. Ne hukuk bıraktılar, ne toplanma ve seyahat özgürlüğü, ne haber alma özgürlüğü bıraktılar. Bant daraltsanız da sosyal medyaya ket vurmaya çalışsanız da vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz."