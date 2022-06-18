CHP'li Başarır'ın Dinlediği Esnaf: "30 Lira Mazotu Anlamıyorum. Sanki Bir Kabus Görüyoruz. Çocuğumun Hakkını Niye Mazota Veriyorum?"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, İzmir Gaziemir'de dinlediği esnaf, "30 lira mazotu anlayamıyorum. Sanki bir kabus görüyoruz. Ben çalışıp kazancımı niye mazota veriyorum? Çoluğumun çocuğumun hakkını niye mazota veriyorum?" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Başarır İzmir'in Gaziemir ilçesindeki pazarı ziyaret etti. Başarır'a konuşan esnaf, "Mazot 7 liradan 10 liraya çıkar anlarız, 12 liraya çıkar anlarız, 15 liraya isyan ederiz yine anlarız bağrımıza gömeriz. Ama ben 30 lira mazotu anlayamıyorum. Sanki bir kabus görüyoruz. Ben çalışıp kazancımı niye mazota veriyorum? Çoluğumun çocuğumun hakkını niye mazota veriyorum?" dedi.

Pazara gelen bir vatandaş ise "Pazara Üzümlü'ye geliyorum. Orası bile çok pahalı. Biz esnafı çok iyi anlıyoruz. Benzin fiyatları, her şey bu kadar artınca bu esnaf ne yapsın?" diye konuştu.

Bir simit tezgahında normal simidin yanında küçük simitlerin de satıldığını ancak insanların küçük simitten daha fazla aldığını söyleyen Başarır, "Ekmeğimiz küçüldü, simidimiz küçüldü. Bir şey büyüdü, sarayımız, saraylarımız. İşte bu düzene son verelim hep beraber" ifadelerini kullandı.

MISIR SATICISI: BİR İNSAN BUNU 10 LİRAYA NASIL YİYECEK?

Pazarda mısır satıcısıyla sohbet eden Başarır, mısırın fiyatını sorunca mısır satıcısı, "Bu mısır Mersin'den geliyor. Oradan buraya gelene bir araba 25 lira mazot parası yükleniyor. 1 lira mısır 4 lira oluyor. Ben burada mazot parası koyuyorum, 6-7 lira oluyor. Bir insan bunu nasıl 10 liraya yiyecek? Bir ekmek olmuş 10 lira. Geçen sene en fazla 1-2 liraya satıyorduk" diye konuştu.

İkinci el kıyafet satan bir satıcıyla konuşan Başarır, "Bu hayat pahalılığını görmeyen, duymayan, hissetmeyen, yaşamayan, anlamayan tek bir adam var, bu güzel vatanı bu hale getiren. İnsanlar ikinci el kıyafet alıyor, ikinci el pazarından alışveriş yapıyor. Gel bak, insanlar ikinci el kıyafet alıyor. Utan bundan" dedi.

ANKA / Güncel