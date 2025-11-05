Haberler

CHP'li Başarır: "Erdoğan, Hukuk Devleti İlkesini Reddedip Devletin Baskısına Uygun Bir Düzenin Varlığını Açık Açık Söylemiştir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız" sözlerine tepki gösterdi. Başarır, "Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğü vardır. Yargı devletinde, yasaların üstünlüğü vardır. Recep Tayyip Erdoğan, hukuk devleti ilkesini reddedip devletin baskısına uygun bir düzenin varlığını açık açık söylemiştir. Bu bir dil sürçmesi değil, bir rejim tercihidir" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız" sözlerine tepki gösterdi. Başarır, "Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğü vardır. Yargı devletinde, yasaların üstünlüğü vardır. Recep Tayyip Erdoğan, hukuk devleti ilkesini reddedip devletin baskısına uygun bir düzenin varlığını açık açık söylemiştir. Bu bir dil sürçmesi değil, bir rejim tercihidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, resmi sosyal medya hesabından ANKA Haber Ajansı'nın "AK Parti Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin konuştu: 'Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız' haberini alıntılayarak, şu açıklamada bulundu:

"Erdoğan 'Türkiye hukuk devleti' demiyor, 'yargı devleti' diyor. Hukuk devletinde; bir gazeteci, hükümeti eleştirdi diye tutuklanamaz. Çünkü ifade özgürlüğü, hukukun koruması altındadır. Bir siyasi rakip, daha fazla oy alıyor diye tutuklanamaz. Çünkü bu demokrasinin gereğidir, hukukun koruması altındadır.

Yargı devletinde; gazeteci de siyasi rakip de herhangi bir yasaya sığınarak tutuklanabilir. Çünkü yargı 'yasal' davranmıştır, ama 'adil' değildir. Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğü vardır. Yargı devletinde, yasaların üstünlüğü vardır. Recep Tayyip Erdoğan, hukuk devleti ilkesini reddedip devletin baskısına uygun bir düzenin varlığını açık açık söylemiştir. Bu bir dil sürçmesi değil, bir rejim tercihidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.