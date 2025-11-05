CHP'li Başarır: "Erdoğan, Hukuk Devleti İlkesini Reddedip Devletin Baskısına Uygun Bir Düzenin Varlığını Açık Açık Söylemiştir"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız" sözlerine tepki gösterdi. Başarır, "Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğü vardır. Yargı devletinde, yasaların üstünlüğü vardır. Recep Tayyip Erdoğan, hukuk devleti ilkesini reddedip devletin baskısına uygun bir düzenin varlığını açık açık söylemiştir. Bu bir dil sürçmesi değil, bir rejim tercihidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, resmi sosyal medya hesabından ANKA Haber Ajansı'nın "AK Parti Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin konuştu: 'Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız' haberini alıntılayarak, şu açıklamada bulundu:

"Erdoğan 'Türkiye hukuk devleti' demiyor, 'yargı devleti' diyor. Hukuk devletinde; bir gazeteci, hükümeti eleştirdi diye tutuklanamaz. Çünkü ifade özgürlüğü, hukukun koruması altındadır. Bir siyasi rakip, daha fazla oy alıyor diye tutuklanamaz. Çünkü bu demokrasinin gereğidir, hukukun koruması altındadır.

Yargı devletinde; gazeteci de siyasi rakip de herhangi bir yasaya sığınarak tutuklanabilir. Çünkü yargı 'yasal' davranmıştır, ama 'adil' değildir. Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğü vardır. Yargı devletinde, yasaların üstünlüğü vardır. Recep Tayyip Erdoğan, hukuk devleti ilkesini reddedip devletin baskısına uygun bir düzenin varlığını açık açık söylemiştir. Bu bir dil sürçmesi değil, bir rejim tercihidir."