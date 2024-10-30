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CHP'li Başarır, Emekli ile Pazar Alışverişine Çıktı

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de bir emekliyle birlikte pazar alışverişi yaparak pahalılığı gündeme taşıdı. Alışverişte sadece bazı sebzeleri alabiliyen vatandaşlar, fiyatların yükselmesinden şikayet etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de pazar masrafı için 400 lira ayıran bir emekliyle alışverişe çıktı. Pazarcıların indirim yapması sayesinde bazı sebzeleri alabilen vatandaş, pahalılıktan yakındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde çarşamba pazarını ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir emeklinin pazar masrafı için 400 lira ayırabildiğini söylemesi üzerine vatandaşla beraber pazar alışverişine çıktı.

Lahana, karnabahar, biber ve salatalığın yanı sıra hiç meyve alamadan alışverişi bitirmek zorunda kaldıklarını belirten Başarır'a pazara çıkan vatandaşlar kendi torbalarını ve çantalarını gösterdi. Pahalılık nedeniyle istediklerini alamayan vatandaşlar "Ne olacak böyle" diye dert yandı. Başarır ise seçime işaret ederek "Hep beraber değiştireceğiz, halkın gücüyle olacak" dedi.

CHP'li Başarır, Emekli ile Pazar Alışverişine Çıktı
Kaynak: ANKA / Güncel

Ali Mahir Başarır Yerel Haberler Politika Ekonomi Güncel Mersin

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