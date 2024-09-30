CHP'li Başarır: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 400 Milyon Liraya Mal Oldu

(TBMM)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İletişim Başkanlığı çatısı altında kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 1 yılda 32 bin emekli maaşını harcadığını belirterek, "AKP'nin borazanlığını yapan ve devletin bir kurumu gibi davranmayan bu merkez, millete bir yılda 400 milyon liraya mal olmuştur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklamada, İletişim Başkanlığı'nın faaliyet raporundaki verileri değerlendirdi. Başarır, şu ifadelerde bulundu:

"Bakın, İletişim Başkanlığı'nda Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi adında bir daire bulunuyor. Bu dairenin görev tanımlarından biri, manipülasyon ve dezenformasyona karşı mücadelede bulunmak. Bu görevi yerine getirmesi için de dairenin birimi olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulmuştur. İletişim Başkanlığı'nın faaliyet raporuna göre, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi 2022 yılında 157 milyon lira harcamış. Bu dairenin 2023 yılı harcaması ise neredeyse 5 katına çıkmış ve 574 milyon lira olmuş. İki yıl arasındaki yaklaşık 400 milyon liralık farkın ortaya çıkmasının sebebi ise 2022 Ağustos ayında kurulan ve 2022 Ekim ayında faaliyete başlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Bu merkez 2023 yılında asıl işlevini yerine getirdiği için bir yılda neredeyse 5 kat artan bir maliyete neden olmuş. 2022 yılına göre neredeyse yüzde 500'lük bu maliyet artışı izah edilmelidir."

"Millete bir kuruş bile faydası yok"

Asıl dezenformasyonu kurulan merkezin yaptığını belirten CHP'li Başarır, şöyle devam etti:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 1 yıllık maliyeti yaklaşık 400 milyon lira civarıdır. Bu da 32 bin emekli maaşı, 23 bin 526 emekçi maaşı eder. Bu harcamayı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi nasıl yaptı? Ne aldılar? Kimlere aktardılar bu parayı? Sürekli dezenformasyon adı altında yayın yapan merkez, 1 yıllık maliyetini açıklamazsa asıl dezenformasyonu kimin yaptığını görürüz. Hatırlarsanız, Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı bünyesinde 'manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele' için kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi üzerinden yapılan düzenlemeyi iptal etmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu daire altında çalıştığına göre Anayasa Mahkemesi'nin bile iptal edilmesi gerektiğini belirttiği bu kurum, bir yılda 400 milyon liralık kamu zararına sebep olmuştur. AKP'nin borazanlığını yapan bu merkezin milletimize bir kuruş bile faydası yoktur."