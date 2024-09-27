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CHP'li Başarır'dan öğretmenlere açılan soruşturmaya tepki

CHP'li Başarır'dan öğretmenlere açılan soruşturmaya tepki
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de iki öğretmene Diyanet'in okullarda ders vermesini engelledikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına tepki gösterdi ve bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de iki öğretmene, Diyanet'in okullarda ders vermesini engelledikleri gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Başarır, "Öğretmenlerimize açılan bu soruşturma ve akabinde verilen aylıktan kesme cezası kabul edilemez. Burada asıl incelenmesi gereken İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin tutumudur" dedi.

Mersin'de iki öğretmene, Diyanet'in okullarda ders vermesini engelledikleri gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi.

Öğretmenlerin mevzuat hükümlerini yerine getirdiği ifade eden CHP'li Başarır şunları söyledi:

"Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili, velilerden izin dilekçesi alınması gerektiğine dair öğrencilerini bilgilendirmeleri gereken öğretmenlerimize açılan bu soruşturma ve akabinde verilen aylıktan kesme cezası kabul edilemez. Burada asıl incelenmesi gereken İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin tutumudur. Küçücük çocukları dini istismar ederek kendi kirli siyasetlerine bulaştıran bu müdürlüklere soruşturma açılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ali Mahir Başarır Politika Eğitim Güncel Mersin Hukuk

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