CHP'li Başarır'dan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Eleştirisi

(TBMM)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında bütçesi görüşülen kurum başkanlarının TBMM'ye gelmemesini eleştirerek, "En büyük bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanı burada değil, MİT Başkanı burada değil. Hesap vermesi gereken Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı bugün buraya gelmiyorlar" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Plan ve Bütçe Komsyonu'nda görüşülen Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buradaydı. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu uzun maratonun sonunda 9 Aralık'ta bütçe görüşmeleri Meclis Genel Kurulunda devam edecek ama komisyonda bakanlıkların Sayıştay tarafından düzenlenen raporlarını gördüğüm zaman çok üzüldüm. 2018-2021 yılları arasında birçok Bakanlıkların gelirleri giderleri ayrıntıları ile düzenlenirken günden güne bu raporlar kısalmış. Artık Sayıştay görevini yapamıyor. Çünkü, Cumhurbaşkanı ne dedi, 'Sayıştay açık arayabilecek bir kurum değil' dedi. Oysa Sayıştay'ın görevi bu. Cumhurbaşkanını dinleyen Sayıştay, düne kadar 350 sayfa olan Bakanlıkların raporlarını 30-40 sayfaya düşürmüş. En büyük bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanı burada değil, MİT Başkanı burada değil, e peki burada kim onları savunacak. Cevdet Yılmaz. Hayır, demokratik bir ülkede bunlar olmaz. Demokrasi dediğimiz kavram hesap sorarsın, hesap verir yönetenler. Hesap vermesi gereken Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı bugün buraya gelmiyorlar" ifadesini kullandı.

"86 milyonun rızkını faize veriyoruz"

Başarır, "Bütçenin 86 milyonun yüzde 17,5 rızkını faize veriyoruz. Toplam 14 trilyon civarında olan 2025 bütçesi bunun 1 trilyon 950 milyar lirasını faize veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 1 trilyon 451 milyar TL. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 1 trilyon 20 milyar TL. Savunma Bakanlığı'nın bütçesi maalesef, faize ayrılan bütçenin çok altında. Bütçe açığı öngörülen rakam, 2 trilyon civarında ama 3 trilyon civarında vergiden vazgeçilmiş. Bunun yaklaşık olarak asgari ücret ve engelli ya da özel durumu oloan yurttaşlarımız için ayrılan bölümü çıkardığımız zaman 1,5 trilyon vergi hakkından vazgeçmişiz. Yine bunun yükü emekli de işçi de ezilen kesimde olacak" diye konuştu.

"Bizim milli futbolcumuza ceza veren UEFA bakalım ne yapacak"

Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştığı maçta İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, Beşiktaş'a attığı golün ardından gol sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlamasına ilişkin olarak, "Bu ahlaksızlığın, utanmazlığın umarım bu iktidar peşinde olur. Bizim milli futbolcumuza ceza veren UEFA bakalım ne yapacak. Bence futboldan men edebilir, çünkü bu insanlık suçu" dedi.

"Utanç verici"

Başarır, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Türk dili kompozisyon ve hitabet ders kitabının, üzerindeki uygunsuz Türkiye haritasına ilişkin soru üzerine de, "Teğmenlerin olayı, İzmir Marşı'nın yasaklanma iddiası ve bu haritayı birlikte değerlendirdiğimiz zaman utanılması gereken birçok şeyi yaşıyoruz. O profesörün istifa etmesi gerekli ama kendisi niye o koltukta oturuyor. Çünkü bu işlerin müsebbibi o bakan ve kendisi. Askerlik yapmış, bu ülkede cephede milyonları korumuş Bakanın bunlara seyirci kalması, susması utanç verici bir durumdur. Çıkıp gerekeni önce kendinin yapması ve teğmenlerden başlayarak bu yanlışın hepsinin bir kenara bırakılıp dönülmesi en büyük muradımız" değerlendirmesinde bulundu.