CHP'li Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: Onun Ontolojisinde Milletin Hayrına İş Yapmak Yok; Kendi Hayrına Milleti Kandırmak Var

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı "Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez" sözüne yanıt verdi. CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Dışa bağımlılığı saklar, faturayı halkın sırtına yükler, ülkeyi borç batağına sürükler. Muhalefetin de varlığına düşman! Asıl onun ontolojisinde milletin hayrına iş yapmak yok; kendi hayrına milleti kandırmak var!" sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Gerek Airbus'a 2023'te verilen 335 uçak siparişi, gerekse Eylül 2025'te Boeing firmasına verilen 225 uçaklık siparişi buna yönelik hazırlıklardır. Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyecek, planlamasını yapacak, sonra görüşecek, pazarlık edecek ve neticede uzun müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız." dedi.

Muhalefetten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır X hesabından şu sözlerle yanıt verdi:

"Mega projeleri över ama garanti ödemelerini, çevre zararını, milyarlarca dolarlık yükü ağzına hiç almaz. TOGG desen, millet binemez. Bakkaldan güvenmediğimiz sütü almayız. O gidip güvenliği tartışmalı Boeing'ten 225 uçak alır. Maliyeti ne, söylemez. Karadeniz'de doğalgaz rezerviyle övünür ama ABD ile 20 yıllık doğalgaz anlaşması yapar. Detayları ne, açıklamaz.

Dışa bağımlılığı saklar, faturayı halkın sırtına yükler, ülkeyi borç batağına sürükler. Muhalefetin de varlığına düşman! Asıl onun ontolojisinde milletin hayrına iş yapmak yok; kendi hayrına milleti kandırmak var!"