CHP'li Başarır: "Bu Ülkede 1950'lerde Toplu İğne Üretiliyordu Şimdi İse Toplu İğnenin Ucu Kadar Olmayan Delillerle Sözde Soruşturmalar, İddianameler...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkede 1950'lerde toplu iğne üretiliyordu; şimdi ise, toplu iğnenin ucu kadar olmayan delillerle; sözde soruşturmalar, iddianameler, üretiliyor. Ürettiğiniz tek şey algı ve iftira" ifadelerini kullandı.