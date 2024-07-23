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CHP'li Başarır, Bahçeli'nin gazetecilere yönelik sözlerine tepki gösterdi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gazetecilere yönelik sözlerine tepki gösterdi ve bu durumu fişleme olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum" sözlerine tepki gösterdi. Başarır, "Bu bir fişlemedir ve bu 154 kişiden birinin burnu kanarsa en başta bu iktidar bunun hesabını veremez" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gazetecileri hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

"Bu insanlar fişlendi mi?"

Başarır konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dilekçe niye verildi? Bir suç duyurusu değil, bir tanık listesi değil ama niye verildi? Bu insanlar fişlendi mi? Eğer bir parti bir mahkemeye gazeteci, aydın, milletvekillerinden oluşan 154 kişilik bir liste veriyorsa; orada sanık olarak, şüpheli olarak isimlerini belirtmiyorsa, tanık da değilse bu isimler niye verilmiştir? O mahkeme ne yapabilir? Hulusi Kentmen mi o hakim, gelip benim yanaklarımı sıkacak? Bu bir fişlemedir ve bu insanlar için yarınlar çok sıkıntı olur. En başta bu iktidar bunun hesabını veremez bu 154 kişiden birinin burnu kanarsa."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın olayın, bir davayla ilgili elinde belge bilgi olanların bunları mahkemelere sunmalarının istenmesinden ibaret olduğunu söylemesi üzerine Başarır, şunları dile getirdi:

"Bir önemli davada ağır ceza mahkemesine bir dilekçe veriliyor. Bir tarafın taraf teşkil etmesi gerek, müdahil olmayı istemesi gerek. Ama tanıksak tanık olarak veriliriz, şüpheliysek şüpheli olarak veriliriz. Niye verilmiş? Hukuken ne kadar anlamsızsa, Türkiye'nin son 22 yıldır yaşadıklarına göre çok anlamlı bir şey. Sayın Genel Başkan (Devlet Bahçeli) çıkar ben bu 154 kişiden şikayetçiyim der ama arada bir mahkeme varsa ve bu dilekçeler basına sızdırılıyorsa bu kişiler hedef gösterilmiştir."

"Bu kürsüler niye var?"

MHP'li Akça bunun üzerine, "Hedef gösterme, fişleme, tehdit söz konusu değil. Kamuoyuna, millet vicdanına bir şikayet vardır, Milliyetçi Hareket Partisi bu görüşlerini açıkça ifade etmekte ve milletle de paylaşmaktadır" dedi. CHP'li Başarır ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin kamuoyuna mesaj vereceği bir yer değildir. Bu kürsüler niye var? Bunları konuşmak için, Mahkeme vasıtasıyla bizlere mesaj veriliyorsa bu başka yere gider" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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