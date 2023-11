CHP'li Başarır Asgari ücret, gerçek enflasyon oranında belirlenmeli

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "Hedeflenen enflasyon yüzde 35 olsa da enflasyon 2024'te üç haneleri yine görecek, olan yine işçiye olacak. Asgari ücret hedeflenen değil gerçek enflasyon oranında belirlenmelidir. İşçi artık açlığa terk edilmemelidir" dedi.

CHP'li Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, cumhurbaşkanı seçimi için zorunlu olan 'yüzde 50+1' kuralıyla ilgili tartışmalara ilişkin, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'a üzülüyorum. Bu konuyu önce gündeme getiriyor, Devlet Bahçeli grupta bir yaygara yapıp bağırıyor, uçaktan indiği zaman da bu konudan bahsedemeyecek duruma geliyor. Türkiye'nin çok daha önemli sorunları var. Bunun sebebi bu ucube sistemdir. Asıl tartışılması gereken budur. Ne yazık ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir rahatsızlığını tartışmaya açıyor. Küçük ortağı ona, herhalde üçüncü kez oldu, bir ayar veriyor, konuşamayacak hale geliyor" dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİ, BARINMA SORUNUNU BİLE ÇÖZEMİYOR'

Ardından önümüzdeki aylarda asgari ücretin yeniden belirleneceğini hatırlatan Başarır, "Şimdi bir gerçeği ortaya koyalım. Bugün bir asgari ücretli 11 bin 402 lira maaş alıyor. Ben sizlere soruyorum; İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da bir aylık asgari ücretiyle bir aylık kirasını ödeyebilme durumu var mı? Hayır. Bugün asgari ücretli, aldığı maaşla barınma sorununu bile çözemiyor ama hala işçi için, emekçi için oyun peşinde olan iktidar, 'hedeflenen enflasyon oranına göre bir kez zam yapacağız' diyor. Olmaz arkadaşlar. Bugün hepimiz biliyoruz ki bu ülkede enflasyon üç hanelerde. Her ne kadar yüzde 65 olarak açıklasalar, aydan aya değişse de buna kimse inanmıyor. Çünkü ekmekten, peynirden, süte kadar kat kat her şeye her ay zam geliyor. Şimdi ne yapacaklarmış? Hedeflenen enflasyon kadar. Kaç? Yüzde 33-34. Bu oranla bir kez zam yapacaklarmış. Sonra asgari ücretlinin maaş sorununu çözeceklermiş. Bunu bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Hedeflenen enflasyon yüzde 33, yüzde 34, yüzde 35 olsa da enflasyon, 2024'te üç haneleri yine görecek ve yine olan işçiye olacak. Asgari ücret hedeflenen değil gerçek enflasyon oranında belirlenmelidir. İşçi artık açlığa terk edilmemelidir" diye konuştu. (DHA)