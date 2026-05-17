Haberler

CHP Adana Milletvekili Barut'tan Osmaniye'de Selden Zarar Gören Çiftçilere Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Osmaniye'nin Koçyurdu Köyü'nde selden zarar gören çiftçilerle görüştü. Barut, hasar tespit çalışmalarının bir an önce yapılmasını ve bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, geçen günlerdeki zelden zarar gören Koçyurdu Köyü'nü ziyaret etti.

Barut, partisinin Osmaniye İl Teşkilatı üyeleriyle birlikte Koçyurdu (Endel) Köyü'nde evleri ve ekili alanları zarar gören köy sakinleriyle görüştü.

Burada yaptığı açıklamada, yetkililerin en kısa sürede hasar tespit çalışmaları yapmaları gerektiğini belirten Barut, "Çiftçi her yerde çiftçidir. Çiftçinin korunmaya, destenlenmeye ihtiyacı var. Çiftçi serbest piyasanın acımasız rekabetine terkedilemez" dedi.

Tarımın, dünyanın heryerinde stratejik olduğunu ve desteklendiğini ifade eden Barut, ancak maalesef bu durumun Türkiye'de "tersi" olduğunu söyledi.

Barut, köydeki çiftçileri ziyaret ettiklerini ve gerekli notları aldıklarını belirterek, işaret ettiği bir tarlanın "neredeyse göle döndüğüne" dikkati çekti. Milletvekili Barut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçi buraya emek vermiş, soya tohumu ekmiş. Dolayısıyla burada herhangi bir tarımsal ürünü yetiştirme durumu maalesef bulunmamaktadır. Karşıda gördüğünüz yer de mısır tarlası. Neredeyse diz kapağına gelen mısır tarlası doludan dolayı aşırı bir zarar görmüş. Çiftçimiz bir an önce bu görünen zarardan dolayı zarar ziyan tespit edilmesini istiyor ve şu ana kadar yapılan masrafların karşılanması ve tekrar arkasından ekecek yeni ürününün tohumunun da tedariğini istiyor. Dolayısıyla aynı zamanda da bu bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Çiftçimizin bu haklı taleplerini biz de buradan Tarım Bakanlığı'na ve iktidara yüksek sesle tekrarlıyoruz ve çağrımızı yeniliyoruz. Diyor ki yağıştan dolayı zarar gören Adana'nın ilçelerinden başlayan Yumurtalık, Ceyhan ve Osmaniye ilimizin bu bölgelerine kadar zarar gören çiftçilerimizin bir an önce zarar ziyan hasarlarının tespit edilmesi, bu tespit edilen zarar ziyanlarının da ödenmesi gerekmektedir. Eğer tarımı üreticiyi desteklerseniz aynı zamanda da tüketiciyi de desteklemiş olursunuz. Aksi takdirde burada çiftçiye destek çıkmazsanız çiftçilerimiz buralarda üretim yapamayacağı için maalesef ürün arzının eksilmesine neden olacaktır. Bu da tüketiciyi de olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle bir an önce Tarım Bakanlığı yetkililerinin bu bölgeye gelip zarar ziyan tespitlerini yapması, emekçilerimizin sorunlarını dinlemesi gerekmektedir. Bizim buradan çağrımız budur. Çiftçilerimizin yanındayız. Onların sorunlarını hem Meclise hem de basın yoluyla kamuoyuna paylaşacağız."

Kaynak: ANKA
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti