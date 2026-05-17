CHP 81 İlde Sahada... CHP'li Barut Osmaniye'de Esnaf Ziyareti Yaptı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, saha çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Esnaf, ekonomik kriz nedeniyle dükkanların boş olduğunu, milletin yiyemediğini ve vergilerin yüksekliğinden şikayet etti. Emekli bir vatandaş ise bir an önce seçim çağrısı yaptı.

(OSMANİYE) - CHP'nin 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir pideci Barut'a, dükkanı göstererek, "Millet yiyemiyor. Öğrenciler de bu sene bayram tatillerine erken gittiler. Burası kira. Dükkan ancak kendini döndürebiliyor" dedi.

CHP'nin yurt genelinde yürüttüğü saha çalışmaları sürüyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da bu kapsamda Adana'da yurttaşların sıkıntılarını dinledi.

Barut'un ziyaret ettiği spor salonu işletmecisi Lütfiye Öztürk, müşterilerinin ağırlıklı olarak öğrenci ve polislerden oluştuğunu anlattı. Ekonomik krizden polislerin bile etkilendiklerini söyleyen Öztürk, "Eski düzen yok. Masrafını bir şekilde dönderiyor ama ekstra bir şey alamazsınız, tatile gidemezsiniz. Elektrik faturası çok yüksek. Vergimiz devasa, kiramız da aynı şekilde. Enflasyon çok yüksek olduğu için dükkan sahipleri de enflasyonda erimemek için zam yapıyorlar. Kredi kullanamıyoruz. Artık çok zor ayakta duruyoruz" dedi.

Pide salonu işleten başka bir esnaf ise, "Dükkan gördüğünüz gibi boş. Ekonomik sebeplerden dolayı boş. Millet yiyemiyor. Öğrenciler de bu sene bayram tatillerine erken gittiler. Burası kira. Dükkan ancak kendini döndürebiliyor. Başka bir gelirimiz olmasa bitiş yani" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE SEÇİM"

Telefon bayi işletmesi olan yurttaş ise Barut'a durumunu, "İnsanların refah düzeyi bitmiş. Memnun değiliz. Vergileri öderken çok zorlanıyoruz. Burası kira. Masrafları ancak çıkarabiliyoruz. Pandemiden bu tarafa piyasada bayağı bir sıkışık durum var. Daha kötüye gidiyoruz" sözleriyle anlattı.

Barut'un yolda karşılaştığı emekli bir yurttaş ise, emeklilerin halinden memnun olmadığını ifde ederek, "Aldığımız neye yetecek ki? Bir canımız kaldı. Memleket kötü. Bir an önce seçim olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
