CHP'li Baran Seyhan, Tutuklu Öğrencilerin Ailelerini Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baran Seyhan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek, "Benim için mutlu bir gün olması gerekirken maalesef mutluluk yaşayacak bir süreçte değiliz" dedi.

CHP'li Baran Seyhan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan öğrencilerin ailelerini Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Seyhan, PM üyesi seçildikten sonra yaptığı ilk Silivri ziyaretine ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"CHP tarihinde engelli kotasından PM'ye seçilmiş ilk kişi olarak, ilk ziyaretimi Silivri Cezaevi'nde bulunan genç kardeşlerimizin anne, babalarına yaptım. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun şahsında cisimleşmiş olan, bu direnişin başlatıcıları ve en büyük taşıyıcıları olan gençlerin aileleriyle ilk ziyaretimde birlikte olmak çok önemliydi. Onlara dayanışma duygularımı ilettim ve hiçbir zaman yalnız kalmayacaklarını, bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğimizi ifade ettim. Benim için mutlu bir gün olması gerekirken maalesef mutluluk yaşayacak bir süreçte değiliz.

Mücadelemiz kaldığı yerden daha büyük, daha zorlu şartlarla devam edecek. Ama biz daha büyük bir azimle direnmeye ve cumhurbaşkanı adayımız ile onunla birlikte içeride bulunan bütün yol arkadaşlarımız ve bu genç kardeşlerimizin hepsi teker teker salıverilene kadar, dışarıda özgürce hayatlarını sürdürene kadar devam edeceğiz.

Bütün engelliler adına bu mutluluğu yaşamak isterdim ama maalesef yaşayamıyorum. Ama bu mücadelemi bu bilinçle sürdüreceğim ta ki haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride tutulan tüm arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşana kadar."