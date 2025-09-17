CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Şap Aşılarıyla İlgili Skandal İddiaları

(ANKARA) – CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şap hastalığının yayılması ve aşılarla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Türkiye'nin hayvancılığı sahte aşılarla mı korunmaya çalışıldı?" diye sordu.

Bakırlıoğlu, bir firmanın ürettiği Sat1 tipi şap aşısını yalnızca etiket bilgilerini değiştirerek Sat2 şap aşısıymış gibi piyasaya sürdüğünü öne sürdü. Bu durumun salgının kontrol altına alınamamasına yol açtığını belirten Bakırlıoğlu, "Milyonlarca hayvan yanlış aşıyla mı korunmaya çalışıldı? Bu vebalin altından Sayın Bakan nasıl kalkacak?" dedi.

Bakırlıoğlu, üretilen aşıların güvenilirliğine dair ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Hızlı üretim uğruna testler atlanarak, hastalığı önlemesi gereken aşıların bizzat hastalık taşıdığı iddiaları ortada dolaşıyor. Bakanlık bu skandal iddiaları neden duymazdan geliyor? Sahada dolaşan virüs tipine uygun olmayan aşıların kullanıldığına dair iddialar da çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Şap hastalığı nedeniyle üreticilerimiz iflasa sürüklenmiş durumda. Karantinadan dolayı ağır kayıplar yaşayan yetiştiricilere herhangi bir destek ödenip ödenmeyeceği belli değil. Hayvanı hastalıktan koruyamıyorsunuz, üreticiyi zarardan kurtaramıyorsunuz… Bakanı ne iş yapıyor?"

Bakırlıoğlu, Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"2023 ve 2024'te kaç bölgede şap hastalığı nedeniyle karantina uygulandı, kaç vaka tespit edildi? Kuyucak'taki şap vakasının kaynağı araştırıldı mı, hayvan hareketliliği veya ithalatın etkisi oldu mu? 2022–2024 arasında kaç doz şap aşısı uygulandı, aşılama oranı nedir? Üretilen aşıların güvenliği hangi prosedürlerle denetlenmektedir?

Sat1 aşısının Sat2 gibi piyasaya sürüldüğü ve firmanın ruhsatının askıya alındığı iddiası doğru mu? Virüs tipine uygun olmayan aşıların kullanıldığı iddiası hakkında Bakanlığınızın açıklaması nedir? Bakanlık bünyesinde üretilen aşılar ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde test edildi mi? Yanıltıcı bilgi içeren aşı üreten firmalara karşı hangi yaptırımlar uygulandı?"