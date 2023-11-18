CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İzmir ziyaretine ilişkin, "AKP İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde ‘İzmir Büyükşehir’i kazanıyoruz’ diye yükselmiş. Kendisine şunu hatırlatalım; Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ın katillerini savunanları ziyaret eden bir İçişleri Bakanı olarak, İzmir ile ilgili hayal kurması tam bir siyasal öngörüsüzlük" açıklamasını yaptı.

CHP'li Bakan'dan Yerlikaya'ya: Şehit Emniyet Müdürümüz Okkan'ın Katillerini Savunanları Ziyaret Eden Bir İçişleri Bakanı Olarak İzmir ile İlgili...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İzmir ziyaretine ilişkin, "AKP İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde 'İzmir Büyükşehir'i kazanıyoruz' diye yükselmiş. Kendisine şunu hatırlatalım; Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ın katillerini savunanları ziyaret eden bir İçişleri Bakanı olarak, İzmir ile ilgili hayal kurması tam bir siyasal öngörüsüzlük" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İzmir ziyareti ile ilgili açıklama yaptı. Bakan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"İÇİŞLERİ BAKANI'NIN DEVLET BÜROKRASİSİNİN KATILDIĞI GÜVENLİK TOPLANTISINDA, AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN, AKP VE MHP İZMİR İL BAŞKANLARININ NE İŞİ VARDI?"

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı' için İzmir'deydi. Kendisi İzmir Valiliği'ni ziyaret ederken, aracından AKP milletvekili ile birlikte indi. Valilik ziyaretinden sonra, MHP İl Başkanlığı ile AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı'nın, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının, valilerin, kaymakamların yani devlet bürokrasisinin katıldığı 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı' adlı güvenlik toplantısında, AKP'li milletvekillerinin, AKP ve MHP İzmir İl Başkanlarının ne işi vardı? Devletin güvenlikle ilgili toplantısında siyasi parti temsilcileri neden katıldı? Şayet, siyasi partileri de ilgilendiren bir durum söz konusuysa diğer siyasi partilerin milletvekilleri, il başkanları neden davetli değildi? Sayın Yerlikaya bu garip durumu nasıl açıklıyor merak ediyoruz.

'Kamudan geldi, bürokrasiyi, devlet adabını, devlet adamlığını bilir' diye düşündüğümüz, 'görev ve sorumluluklarının farkında, işine odaklı' diye takdir ettiğimiz Ali Yerlikaya, çok kısa sürede yanıldığımızı ve tam bir parti neferi olduğunu bizlere gösterdi.

"ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİNİ SAVUNANLARI ZİYARET EDEN BİR İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK, İZMİR İLE İLGİLİ HAYAL KURMASI TAM BİR SİYASAL ÖNGÖRÜSÜZLÜK"

Dün AKP İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde 'İzmir Büyükşehir'i kazanıyoruz' diye yükselmiş. Kendisine şunu hatırlatalım; Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ın katillerini savunanları ziyaret eden bir İçişleri Bakanı olarak, İzmir ile ilgili hayal kurması tam bir siyasal öngörüsüzlük. Türk bayrağından, 'Türk' kelimesinden, andımızdan, karma eğitimden hatta milletvekillerinin Meclis'te ettiği yemininden hadi rahatsız olanlarla kurdukları yakın teması ne İzmirlilere ne de bu ülkenin vatanseverlerine izah edebilirler.

Sayın Yerlikaya'ya tavsiyem; önceki İçişleri Bakanı'na heveslenip siyasete dahil olmaması, tamamen atandığı görevin sorumluluklarına odaklanması."