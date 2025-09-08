CHP'li Bakan'dan İzmir'deki Terör Saldırısına İlişkin Sert Açıklamalar

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlenmesinden önce "1muvahhid99" isimli hesaptan "terör çağrısı" yapıldığını belirterek, "Bu ülkenin asıl düşmanı muhalefet değil, polis karakolunu basan, askerimizi hedef alan, devleti yok etmeyi vaat eden teröristlerdir. Bugün yaşanan saldırının sorumlularından biri de güvenliği sağlaması gereken ama asli görevini yapmayıp siyasetin sopası haline gelen iktidardır. Artık bu ihmal zincirine, bu körlüğe ve bu aymazlığa son verilmelidir. Gerçek suçlulara karşı istihbarat ve güvenlik politikaları derhal devreye sokulmalı, bu radikal yapılanmalar kökünden temizlenmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırıdan önce '1muvahhid99' isimli sosyal medya hesabı üzerinden "terör çağrısı" yapıldığını ifade etti.

"Muhalefeti susturmak için kolluk kuvvetlerini araç haline getiriyor ama teröristlere karşı istihbarat yok"

Hesabın saldırıyı yapan şahsa ait olup olmadığının araştırılmasını isteyen Bakan, şunları kaydetti:

"İzmir'deki karakolumuza yapılan alçak saldırıdan önce '1muvahhid99' isimli hesaptan yapılan paylaşımda; polisimize ve askerlerimize yönelik kafalarının kesileceği, karakolların patlatılacağı, heykellerin yıkılacağı, devletin yok edileceği açıkça yazılıyor. Bu, sıradan bir tehdit değil, alenen terör çağrısıdır. Saldırıyı yapan şahsa ait olup olmadığı derhal araştırılmalıdır.

Türk polisini, Türk askerini düşman gören bir zihniyetin bu ülkenin yurttaşı olamayacağı açıktır. Bu zihniyetin beslendiği iklim, tarikatlar, selefi yapılanmalar, radikal örgütlenmeler görmezden gelinmektedir. İçişleri Bakanlığı ne yapıyor? Kahraman polisimizi, bu ülkeyi kuran partinin il binalarını abluka altına almak için kullanıyor. Muhalefeti susturmak için kolluk kuvvetlerini araç haline getiriyor. Ama teröristlere karşı istihbarat yok. Ama bu selefi yapılanmalara karşı gerçek bir mücadele yok.

Bu ülkenin asıl düşmanı muhalefet değil, polis karakolunu basan, askerimizi hedef alan, devleti yok etmeyi vaat eden teröristlerdir. Bugün yaşanan saldırının sorumlularından biri de; güvenliği sağlaması gereken ama asli görevini yapmayıp siyasetin sopası haline gelen iktidardır. Artık bu ihmal zincirine, bu körlüğe ve bu aymazlığa son verilmelidir. Gerçek suçlulara karşı istihbarat ve güvenlik politikaları derhal devreye sokulmalı, bu radikal yapılanmalar kökünden temizlenmelidir."