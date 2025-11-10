Haberler

CHP'li Bakan'dan 10 Kasım Tepkisi: 10 Kasım'da Okullara Atatürk'ün Fotoğrafını Yanına Erdoğan'ın Fotoğrafını Asmanın Anlamı Ne?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, ara tatilin 10 Kasım’a denk getirilmesini ve okullarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte asılmasını eleştirerek, bunun bir rastlantı olmadığını belirtti. Bakan, “Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü tarihte, 10 Kasım'da okullara Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yanına Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asmanın anlamı ne? Hangi maksatla yapıyorsunuz bunu" dedi.

CHP İçişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ülkemizin kurucusu, bilge önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde onu minnetle, özlemle, sevgiyle anıyoruz. Bu, sadece hayatını kaybetmiş birisinin arkasından tutulan yas değil. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri ve değerleriyle yaşıyor. Onun fani bedeni bu dünyadan göçmüş olabilir ama onun ilke ve değerlerini yaşatan milyonlar var. Gerçekten saat 09.05 geçe tüylerimiz diken diken oldu, çok yüksek duygu yoğunluğuyla onu özlemle, saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ara tatilin 10 Kasım'a denk getirildiğine işaret eden Bakan, "İktidar çocukların, gençlerin Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımasını istemiyor. Onun anılmasını istemiyor ama anma törenlerini 10 Kasım'dan önce yaptılar birçok okul. Bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini statlardan kaldırmaya çalıştıkça, 10 Kasım'ları engellemeye, milli bayramları katılımı engellemeye çalıştıkça halkın katılımı daha da artıyor. sadece bir resmi tören olmaktan çıkıp insanlar yüreklerindeki ifade etme fırsatı buluyorlar. Bugün burası da böyleydi. Sabah resmi törenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelenk sunma töreni çok kalabalıktı. Ben gelirken de gördüm insanlar akın akın buraya geliyordu. Ne yaparsa yapsın iktidar biz sadece 10 Kasım'da değil, sürekli onunla yaşıyoruz, onun ilke ve değerleriyle yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin 29 Ekim'de Atatürk'ün fotoğrafı ile beraber asılmasının ve ara tatilin 10 Kasım'a denk getirilmesinin bir rastlantı olmadığını söyleyen Bakan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü tarihte, 10 Kasım'da, okullara Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yanına Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asmanın anlamı ne? Hangi maksatla yapıyorsunuz bunu? Çok saygısızca, asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

