CHP'li Bağcıoğlu'ndan Yunanistan'a Tepki: 'Milli Gururumuzu Zedeledi'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ege Denizi'nde yürütülmesi planlanan bilimsel araştırma faaliyetlerinin Yunanistan'ın baskıları nedeniyle iptal edilmesine tepki göstererek, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir bilimsel araştırma faaliyeti karşı tarafın baskısıyla engellenmiştir. Bu durum milli gururumuzu zedelemiş, egemenlik haklarımıza zarar vermiştir" dedi.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Ege Denizi'nde yürütülmesi planlanan bilimsel araştırma faaliyetlerinin Yunanistan'ın baskıları nedeniyle iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, 15-25 Eylül 2025 tarihlerinde, R/V K. Piri Reis araştırma gemisinin Ege Denizi'nde bilimsel çalışmaları için belirlenen sahalara ilişkin seyir duyurusu (NAVTEX) yayınladığını hatırlatarak, "Yunanistan tarafından bu duyuruya uluslararası hukuk ve Bern Mutabakatı dahil ikili anlaşmalara aykırı şekilde itiraz edilmiş ve caydırıcılık maksadıyla ilan ettiğimiz sahalarda bir deniz-hava tatbikatı yapıldığı basında yer almıştır. Daha da vahimi, Türkiye tarafından yapılan duyuruda belirtilen sahalarda ve tarih aralığında, Yunanistan'ın itirazları ve caydırma faaliyetleri sonrası R/V K. Piri Reis tarafından herhangi bir araştırma faaliyeti yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bu durumun, milli gururu zedelediğini belirten Bağcıoğlu, "Egemenlik haklarımıza zarar vermiştir. Konuyu NAVTEX'in yayımlandığı günden itibaren yakından takip ettiğimiz gibi, NAVTEX'in bittiği bugünden itibaren de aynı özen ve sorumlulukla takip etmeye devam edeceğiz. Talebimiz, R/V K. Piri Reis veya aynı nitelikte bir araştırma gemisinin 13 Eylül'de seyir duyurusu (NAVTEX) ile yayınlanan araştırma sahalarında ivedilikle araştırma faaliyetlerine başlamasıdır" dedi.

"Bu kararın siyasi sorumluluğu kime aittir?"

Bağcıoğlu, sürecin yanlış yürütüldüğüne dikkati çekerek, şu soruları sordu:

"Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından araştırma sahaları ilan edilmeden önce Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon yapılmış mıdır? R/V K. Piri Reis gemisinin seyre çıkmamasına dair karar hangi makamda, hangi gerekçelerle alınmıştır? Bu kararın siyasi sorumluluğu kime aittir? Eğer koordine edildi ise, neden bu şekilde geri adım atılmış ve devlet olarak güvenilirliğimiz zafiyete uğratılmıştır? Eğer koordine edilmedi ise sorumlulara hesap sorulacak mıdır? Geminin teknik bir sorunu söz konusu ise onlarca yıllık duruşumuz ve yerleşik uygulamaların idamesi maksadıyla başka bir gemiyle aynı sahalarda niye araştırma yapılması düşünülmemiştir? İlgili NAVTEX ilanı yapılırken bu sahalarda araştırma yapma iradesi ve kararlılığı gerçekten var mıydı, yoksa sadece iç kamuoyuna yönelik bir 'gösteri' miydi?"

