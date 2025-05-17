CHP'li Bağcıoğlu'ndan TSK Personel Kanunu Değişikliklerine Eleştiri

CHP'li Bağcıoğlu'ndan TSK Personel Kanunu Değişikliklerine Eleştiri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK Personel Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin yargı denetimi dışında kalmaması gerektiğini vurguladı. Disiplin sağlanırken masumiyet karinesinin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Sağlık Kuvvetleri (TSK) Personel Kanun'un 30 ve 50'inci maddelerinde yapılacak değişikliğe ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temelinin disiplin, yapısının eğitim olduğunu her Türk vatandaşı farkındadır. Ancak bunun disiplin sağlanırken yargı denetiminden kaçırılması, masumiyet karinesinin iptal edilmesi, savunma hakkının kısıtlanması ve bir kişinin keyfiyetine bırakılması kesinlikle uygun değildir" dedi.

Yankı Bağcıoğlu, TBMM Plan Bütçe komisyonuna gelen son kanun teklifi ile Türk Sağlık Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 30 ve 50'inci maddelerine yönelik değişiklik yapılacağını hatırlattı. Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yapılan değişikliklerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini kaydeden Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"30. madde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi ilişkin bir madde. Anayasa Mahkemesi, bunun 'kanunla düzenlenmesi gerektiği ve bir kişinin keyfiyetine bırakılamayacağı' gerekçesiyle iptal etmişti. Dolayısıyla aynı madde tekrar gündeme geliyor ve tekrar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi kuvvetle muhtemel.

İkinci konu, Türk Sağlık Kuvvetleri Personel Kanunu 50. maddesidir. Burada, teğmen ve albay arasında rütbedeki subayların, 'Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişkilerinin kesileceği' ifade ediliyor. Burada bir düzenleme ile yeni bir gerekçe eklenmiş ve yapılacak büyük disiplinsizliklerin Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kabiliyetini etkilemesi ihtimaline karşı alınabilecek tedbirler olarak nitelendirilmiş.

Öncelikle şunu belirtmek lazım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temelinin disiplin, yapısının eğitim olduğunu her Türk vatandaşı farkındadır. Ancak bunun disiplin sağlanırken yargı denetiminden kaçırılması, masumiyet karinesinin iptal edilmesi, savunma hakkının kısıtlanması ve bir kişinin keyfiyetine bırakılması kesinlikle uygun değildir. Bu şekilde disiplin sağlanmasında da güçlüklerle karşılaşılabilir. Dolayısıyla 50. maddenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı verilen ve iptal edilen maddelerin dikkate alınarak yani bunların kanunla yapılması gerektiği, bir kişinin keyfiyetine bırakılmaması gerektiği, hukukun üstünlüğü ve devlet memurlarına yönelik güvence ilkesinin dikkate alınarak tekrar düzenlenmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

"Galatasaray Arda'yı istedi" iddiası
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.