CHP'li Bağcıoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "25 Yıl Önce Toplu İğne Üretemiyorduk" Sözlerine Tepki: "54 Sene Önce Henüz Renkli Televizyon Türkiye'de Yok İken Gemi Üretimi Yaptığımızı Unutmamak...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "25 yıl önce toplu iğne üretemiyorduk" sözlerine "Bugün ulaştığımız imkan ve kabiliyetimizin yanında yapılan üretim çok küçük, önemsiz gibi görünebilir ve göz ardı edilebilir ama 54 sene önce örneğin henüz renkli televizyon Türkiye’de yok iken gemi üretimi yaptığımızı unutmamak lazım. Bir dönemi siyasi amaçlarla yüceltmeye çalışırken, bugünün temelinin atıldığı daha önceki dönemleri de küçük görmemek gerekir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi yapılanlardan gurur duyuyorsak, geçmişe de vefa ve saygı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yankı Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Toplu iğne bile imal edilemezken 1939'dan itibaren 1'inci grup 'Ay sınıfı denizaltılar' 1974'den itibaren 2'inci grup 'Ay sınıfı denizaltılar', 1977'den itibaren 'Doğan sınıfı hücumbotlar' Gölcük ve Taşkızak Tersaneleri'nde yabancı teknoloji transferiyle, yerli katkıyla üretilmişlerdi. Ayrıca yine 1971'de milli imkanlarla inşa edilen Berk ve Peyk refakat muhripleri milli gemi inşa sanayimizin öncüleri idi. Sözün özü mevcut teknolojik kabiliyet onlarca yıllık emeğe dayanıyor. Bugün ulaştığımız imkan ve kabiliyetimizin yanında yapılan üretim çok küçük, önemsiz gibi görünebilir ve gözardı edilebilir ama 54 sene önce örneğin henüz renkli televizyon Türkiye'de yok iken gemi üretimi yaptığımızı unutmamak lazım. Milli gemi projeleri de Atmaca güdümlü mermisi ve Akya torpidosu da son 15 yıl ile sınırlı değildir. Ada sınıfı korvet ve silah sistem projeleri 1990'larda, TCG Anadolu'nun projesi ise 2000'den önce başlamıştır. Bir dönemi siyasi amaçlarla yüceltmeye çalışırken, bugünün temelinin atıldığı daha önceki dönemleri de küçük görmemek gerekir. Vefa, vefa, vefa."

Kaynak: ANKA / Güncel
