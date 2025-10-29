CHP'li Bağcıoğlu'ndan Anıtkabir'de Atılan Sloganlara Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü için Anıtkabir'de düzenlenen törende "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atılmasına "Anıtkabir'de siyasi sloganlarla milletimizin milli değerlerine saygısızlık yapılmaya devam edilmektedir" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları öncesinde Anıtkabir'deki resmi törende siyasi tezahüratlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının üzerlerinin aranmasına ilişkin yazılı açıklama yapmış ve Anıtkabir'in bir anıt mezar olduğunu, burada yapılan her davranışın "kabir adabına" uygun olması gerektiğini belirterek, hem hukuk hem de devlet geleneği açısından bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemişti. Bağcıoğlu ayrıca Anıtkabir'e törenlere katılmak üzere gelen üniformalı askeri personellerinin polisler tarafından üst aramasına maruz bırakılmasını da eleştirmişti.

Bağcıoğlu, bu yıl da Anıtkabir'deki 29 Ekim töreninde "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganının atılmasına tepki gösterdi. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Anıtkabir'e girişte askeri personele yönelik kontrollere ilişkin talebimizin yerine getirilmesi ve Türk milletinin hassasiyetlerinin dikkate alınması, olumlu bir yaklaşımdır. Ancak, birçok talep ve girişime rağmen, Anıtkabir'de siyasi sloganlarla milletimizin milli değerlerine saygısızlık yapılmaya devam edilmektedir. TSK hepimizin gözbebeğidir; yıpratılmasına izin verilmemelidir."