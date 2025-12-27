Yankı Bağcıoğlu: İsrail'in Somaliland'i Tanıması Bölgesel Güvenliği ve Deniz Dengelerini Etkiler

( ANKARA ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararının yalnızca siyasi değil, aynı zamanda deniz güvenliği ve bölgesel istikrar açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Bağcıoğlu, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararına ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in bu adımının Afrika Boynuzu'nda dengeleri değiştirebileceğine dikkat çekerek Bağcıoğlu, "Bu gelişme yalnızca diplomatik bir tanıma meselesi değil, aynı zamanda deniz yetki alanları ve güvenlik mimarisi açısından da önem taşıyor" dedi.

Daha önce Etiyopya'ya liman erişimi karşılığında Somaliland'ın tanınmasının gündeme geldiğini hatırlatan Bağcıoğlu, bunun söz konusu adımların stratejik pazarlık zemininde ele alındığını gösterdiğini ifade etti. Bağcıoğlu, bu durumun Somali'nin deniz yetki alanlarını ve Aden Körfezi-Kızıldeniz hattındaki güç dengelerini doğrudan etkileyebileceğini vurguladı.

Bağcıoğlu, Bab el-Mendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı hattının küresel ticaret açısından hayati öneme sahip olduğuna işaret ederek, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin ve konteyner taşımacılığının yüzde 30'unun bu güzergahtan geçtiğini hatırlattı. Somaliland'daki Berbera Limanı'nın da bu denklemde stratejik bir kaldıraç noktası olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Somaliland'in, Somali merkezi hükümeti tarafından yürütülen ve ABD ile Türkiye'nin desteklediği terörle mücadele mekanizmalarının dışında kaldığını belirten Bağcıoğlu, bu durumun IŞİD ve El Kaide bağlantılı Eş-Şebab gibi örgütlerle mücadelede risk oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye ile Somali arasında deniz yetki alanlarının korunması, deniz güvenliği ve askeri iş birliğini kapsayan devletlerarası bir anlaşma bulunduğunu hatırlatan Bağcıoğlu, İsrail'in attığı adımın Türkiye'nin bölgedeki çıkarları açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bağcıoğlu, "Bu tür girişimler yalnızca Somali'nin toprak bütünlüğünü zayıflatma riski taşımakla kalmıyor, aynı zamanda diğer özerk bölgelerde de ayrılıkçı eğilimleri teşvik edebilecek bir emsal oluşturuyor" dedi.

Konunun yalnızca bir tanıma meselesi olmadığını belirten Bağcıoğlu, gelişmelerin bölgesel deniz güvenliği ve uluslararası ticaret yolları üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceğini ifade etti.