CHP’li Aylin Nazlıaka'dan Bakanlık İhmali Açıklaması

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Diyarbakır'daki bir cinsel istismar davasına müdahil olmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bakanlık yetkililerinin durumu 'personel ihmali' olarak değerlendirdiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Diyarbakır'da bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar davasına müdahil olmamasına ilişkin yaptığı açıklamada, bakanlık yetkililerinin bu durumu "personel ihmali" olarak değerlendirdiğini ve ilgili personel hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından arandığını ve bilgilendirildiğini aktardı. Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan arandım. Bugün gündeme getirdiğim, Diyarbakır'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığın AKP'li bir milletvekilinin akrabası olması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olmadığına dair iddialarla ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

Bakanlığa, 6284 Sayılı Kanun'u hatırlatarak, çocuk istismarı gibi ağır suçlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davalara müdahil olmasının yasal bir zorunluluk olduğunu ve 'kişiye özel' hukuk uygulanamayacağını vurgulamıştım.

Beni arayan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Özge Aytiş Toy, Sayın Mahinur Özdemir'in talimatıyla tüm istismar davalarına müdahil olmaya özen gösterdiklerini, bu olayda ise bir personelin ihmali nedeniyle müdahilliğin gerçekleşmediğini ve söz konusu personel hakkında bugün soruşturma başlatıldığını iletti.

Sayın Bakan'a gösterdiği hassasiyet, Sayın Toy'a ise bilgilendirmesi için teşekkür ederim. Bu konuyu gündeme taşıyan tüm basın emekçilerine ayrıca teşekkür ederim. Bir daha benzer ihmallerin yaşanmaması için atılan bu olumlu adımın, tüm Bakanlıklara örnek olmasını temenni ederim. Hukuk herkese lazım."

Kaynak: ANKA / Güncel
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