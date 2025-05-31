CHP'li Aykut Kaya: Ülkemiz Derin Bir Kriz Yaşıyor

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANTALYA) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Şu anda ülkemiz her anlamda derin bir kriz yaşıyor ve iktidar bu krizi yönetemiyor. Ekonomideki ve adaletteki krizi yönetemiyor. Gençlerin önündeki krizi yönetemiyor. İktidar neyden besleniyor? Ne yazık ki, hukuksuzluktan besleniyor. Bu tarz operasyonlarla bizim partimizi yıpratmaya çalıştığını düşünüyorlar ama biz daha da güçleniyoruz. Milletin nezdinde de bu operasyonların bir itibarı yok. Biz bu operasyonların tamamen siyasi olduğunu biliyoruz, inanıyoruz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinin yarın Antalya'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlara mitinge katılım çağrısında bulunan Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart'ta başlatılan imza kampanyasında Antalya'da 520 bine ulaştıklarını belirtti.

Ülkenin ekonomide ve adalette kriz yaşadığını kaydeden Kaya, iktidarın krizi yönetemediğini dile getirdi. Kaya, iktidarın karşısına Ekrem İmamoğlu'nu aday çıkardıklarını hatırlatarak, "Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, milletin adayıdır. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu, milletin kalbinde taht kurmuş durumda. Ülkeye umut olan bir adayımız var. Mevcut iktidar bunu kabullenemiyor" ifadelerini kullandı.

Anketlerde puan farkının açıldığını belirten Kaya, sisyasi bir kararla İmamoğlu ve yol arkadaşlarının haksız bir şekilde içeride olduğunu söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

"Bu hukusuzluğa ne kadar devam edilse de bu milletin nezdinde hiçbir itibar görmüyor ve bu bizleri daha da güçlendiriyor. Ekrem başkanımızı daha da güçlendiriyor. Biz her zaman diyoruz, 'milletten büyük' yoktur. Biz parti ayrımı yapmaksızın, tüm yurttaşlarımızı yarın ki mitingimize bekliyoruz. Bu mitingimiz adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa, millet iradesinin gasp edilmesine karşı tüm vatandaşlarımızın sesi olduğumuz bir miting. Ülkemizin kötü yönetilmesine dair sesimizi yükselttiğimiz bir miting. Dolayısıyla biz tüm yurttaşlarımızı bu mitingimize davet ediyoruz. Döşemealtı'nda esnaf ziyaretimizde, bir amcamız, 'Oğlum ben milli görüşçüyüm ama bu ülkede adaletli yönetilmiyor. Ben düzenlenen bu mitinge ailemle birlikte gelip katılacağım' dedi.

Şu anda ülkemiz her anlamda derin bir kriz yaşıyor ve iktidar bu krizi yönetemiyor. Ekonomideki krizi yönetemiyor, adaletteki krizi yönetemiyor. Gençlerin önündeki krizi yönetemiyor. İktidar neyden besleniyor? Ne yazık ki, hukuksuzluktan besleniyor. Bu tarz operasyonlarla bizim partimizi yıpratmaya çalıştığını düşünüyorlar ama biz daha da güçleniyoruz. Sözde gizli tanıklarla bu operasyonları yapıyorlar. Ne diyoruz? İddialar var, iddianameler yok. Milletin nezdinde de bu operasyonların bir itibarı yok. Biz bu operasyonların tamamen siyasi olduğunu biliyoruz, inanıyoruz.

"Tüm yol arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Bakın biz sahada Ekrem Başkanımız için imza kampanyası başlatmış durumdayız. Ben bir milletvekili olarak söyleyeyim. Sahayı karış karış geziyorum ve gördüğüm manzara şu: İmza toplamak istediğimizde yüzde 60 ile 70 arasındaki vatandaşlarımız direkt imza atıyorlar. Yüzde 10, 20 arasındaki vatandaşlarımız, 'Vekilim biz Ekrem Başkanımızın haksız yere içeride olduğunu biliyoruz ama imza atmaya korkuyoruz' diyorlar. Çünkü bir korku ortamında yaratılmış durumda. Diğer yüzde 20 de imza vermek istemiyorlar. Bizim barometremiz, bizim için önemli olan vatandaşımızın ne dediğidir. Vatandaşımız her şeyi net bir şekilde görüyor. Bu hukuksuzluk bir gün son bulacak. Biz kararlı, istikrarlı bir şekilde Ekrem Başkanımıza, haksız yere içeride tutulan tüm siyasilere, tüm yol arkadaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Biz milletimize güveniyoruz ve sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Antalya'da 520 bin imzaya ulaşmış durumdayız ve bu artarak devam ediyor. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Biz bu imza süreçlerinde milletimizde o kurduğumuz diyaloglar, o bağ yani Ekrem Başkan'ın milletin kalbinde kurduğu o bağı görmek de bizleri daha motive ediyor. Yani biz konuyu anlatmadan milletimiz bize yapılan haksızlıkları, hukuksuzları anlatması bizleri çok memnun ediyor, mutlu ediyor. Mücadelemizi daha da motive ediyor."