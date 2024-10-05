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CHP'li Aykut Kaya, Pancar Üreticilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi

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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Elmalı'da pancar üreticileriyle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak çiftçilerin zararlarının karşılanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Elmalı'da pancar üreticileriyle bir araya geldi. Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın bir an önce Pankobirlik'le temasa geçmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Çiftçilerimizin zararları tespit edilip karşılanmalıdır" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Elmalı'da pancar üreticileriyle de bir araya geldi. CHP Elmalı İlçe Başkanı Yakup Coşkun ile birlikte Elmalı'nın Salur Mahallesi'ndeki bir pancar üreticisinin tarlasını ziyaret eden Aykut Kaya, üreticilerinin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi alarak açıklamalarda bulundu. "Pancar üreticilerimize Pankobirlik tarafından verilen taban gübresi olarak verilen, yani toprak hazırlığında, ekim öncesi hazırlığında kullanılan gübreyi alan çiftçilerimizin talebi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan analizler sonucunda değerlerin düşük olduğu görüldü" diyen Kaya, bu durumun çiftçiler tarafından Pankobirlik'e bildirildiğini belirtti.

"Çiftçilerimizin zararları tespit edilip karşılanmalıdır"

Bu durumdan dolayı pancar üreticilerinin tonaj sıkıntısı yaşadıklarını belirten Kaya, oluşan zararın bir an önce tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı. Kaya, ayrıca "Bu değerlerin düşük olmasından dolayı pancardaki polar oranı yani şeker oranı düşük kalmakta, bu durum çiftçilerimizin pancarlarını düşük fiyatlara satmalarına yol açıyor" diyerek Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir an önce Pankobirlik'le temasa geçmesi gerektiğini vurgulayan Aykut Kaya, "Çiftçilerimizin zararları tespit edilip karşılanmalıdır" diye konuştu.

CHP'li Aykut Kaya, Pancar Üreticilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
Kaynak: ANKA / Güncel

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