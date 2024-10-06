CHP'li Aykut Kaya'dan Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği'ne Eleştiri

(TBMM)- CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "eğimi yüzde 6'nın altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmeyeceğine" dair hükümler içeren Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği'ni eleştirdi. Kaya, Antalya'yı olumsuz etkileyen bu maddenin yönetmelikten çıkarılması gerektiğini söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, eğimi yüzde 6'nın altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmeyeceğine dair hükümler içeren 14 Eylül 2023'de yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği'ni eleştirdi.

Tarımsal üretimde sebzeciliğin ve meyveciliğin başkenti olan Antalya'da yüzde 6 eğimin altında olan çok fazla toprak bulunduğunu belirten Kaya, "Çok yıllık meyve yetiştiriciliği için iklim, toprak, su gibi ekolojik şartlara uygun olan, ihraç edilen ürünler nedeniyle ülke ekonomisine katkı sunan, binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan Antalya'mızı olumsuz etkileyen bu yasak acilen kaldırılmalı ve yönetmelikten çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"meyve bahçesi kurana para cezası..."

Meyve bahçesi kurulması durumunda, uyarma, 5 yıl desteklerden men edilme ve para cezası gibi yaptırımlar uygulanacağını belirten Kaya, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'mızdaki ürün desenlerini, çiftçilerimizi ve ülke ekonomisine katkılarını göz önüne alarak çok ivedi şekilde bu yasaktan vazgeçmelidir" dedi.

Bu yasağın tarımsal üretimin önünü tıkayacağını vurgulayan Milletvekili Kaya, "Bu bereketli topraklarda daha çok ürün yetiştirip iç pazardaki tüketimimizi karşılayıp hem de ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırmanın önünü tıkayacaktır. Bir planlama yaparken Ziraat odalarına, ilçe tarım müdürlüklerine, çiftçilerimize danışarak, bütün paydaşları o masaya toplayarak planlama yapılması tarım politikaları açısından daha sağlıklı olacaktır" dedi.