CHP'li Asu Kaya'dan çocuk işçi istismarına tepki

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Şanlıurfa'da işkenceye uğrayan 15 yaşındaki çocuk işçi Muhammed K.'nın durumuna dikkat çekerek, adalet sistemini eleştirdi. Kaya, cevapsız kalan bakanlıklar ve cezalandırma politikalarının çocukları korumadığını vurguladı.

( ANKARA ) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki çocuk işçi Muhammed K.'nın işkenceye uğraması ve şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çocuğun elleri bağlanarak yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakılmasına ve ağır yaralanmasına rağmen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına dikkat çekerek, "Bu mudur adalet?" diye sordu.

Kaya, iktidarı ve ilgili bakanlıkları görevi ihmalle eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede çocuklarımız bu kadar kolay hedef haline geliyorsa bunun sorumlusu; iş yerlerini denetlemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, çocukları korumayı bir türlü başaramayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve tümüyle bu düzeni sürdürmeye devam eden iktidardır."

Çocuklara yönelik istismar ve şiddet vakalarının yaygınlarştığını vurgulayan Kaya, "Nerede Çalışma Bakanı? Nerede Aile Bakanı? Görevleri sadece sessiz kalmak, kulak tıkamak, göz yummak mı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cezasızlık politikalarının yeni vakaların önünü açtığını belirten Kaya, "Bir ülkenin çocukları bu kadar sahipsiz bırakılır mı? Cezasızlık politikanız her gün yeni bir vahşetin önünü açıyor. Ama bu düzen değişecek, çocuklarımız korunacak, sorumlular hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
