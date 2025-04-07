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CHP'li Aşkın Genç'ten Tutuklanan Öğrencilere Çağrı

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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanan 299 üniversite öğrencisinin derhal serbest bırakılması gerektiğini savundu. Genç, tutukluluğun uzamasının öğrencilerin burs ve sınav haklarını tehdit ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra ülke çapında başlayan olaylar sonrasında tutuklanan 299 üniversite öğrencisinin serbest kalması için, "İki haftayı geçti artık tutuklulukları. Bırakın evlatlarımızı, gitsinler okullarına, sınavlarına girsinler. Bu tutukluluk hali uzadığı sürece elde ettikleri bursları kaybedebilirler, sınav haklarını kaybedebilirler. Bir an önce tüm mekanizmaları devreye sokun, bu çocuklarımızı derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu.

Genç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra ülke çapında başlayan olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan 299 üniversite öğrencisinin serbest kalması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

Genç'in, sosyal medya hesabındaki video mesajında, 299 öğrencinin hala tutuklu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bunların hepsi üniversite öğrencisi ve çok yüksek puanlarla üniversitelerine gitmiş, ailelerinin göz bebeği yavrularımız. Bize her birinin ailelerinden mesajlar geliyor. İki haftayı geçti artık onların tutuklulukları. Herhangi bir suçları yok çocuklarımızın. En doğal protesto haklarını kullanıyorlar. Artık sınavları başlıyor, bırakın evlatlarımızı, gitsinler okullarına, sınavlarına girsinler. Bu tutukluluk hali uzadığı sürece elde ettikleri bursları kaybedebilirler, sınav haklarını kaybedebilirler. Bu sorumluluğu nasıl alabiliyorsunuz? Bu çocuklarımızın geleceğini karartma sorumluluğunu sizler nasıl üstleniyorsunuz? Hepinizin evlatları var. Bir an önce tüm mekanizmaları devreye sokun, bu çocuklarımızı derhal serbest bırakın."

CHP'li Aşkın Genç'ten Tutuklanan Öğrencilere Çağrı
Kaynak: ANKA / Güncel
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