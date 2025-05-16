CHP'li Aşkın Genç'ten AK Parti'nin Kanun Teklifine Tepki

CHP'li Aşkın Genç'ten AK Parti'nin Kanun Teklifine Tepki
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CHP'li Aşkın Genç'ten AK Parti'nin Kanun Teklifine Tepki
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifindeki teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subayların Cumhurbaşkanı kararıyla ordudan atılabilmesi maddesine tepki gösterdi. Genç, bu durumun Türk ordusuna yapılacak en büyük hakaretlerden biri olduğunu ifade etti ve teklifi geri çekmeleri için çağrı yaptı.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ak Parti'nin Meclis Başkanlığı'na bugün sunduğu kanun teklifinde yer alan teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subayların Cumhurbaşkanı kararıyla ordudan atılabilmesine ilişkin maddeye tepki gösterdi. Genç, "Kısa bir süre önce 5 teğmenimiz ordudan atıldı, 'Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' dedikleri için. Yine aynı şeyin olmayacağını kim garanti edebilir? Şanlı Türk ordusuna, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran bu orduya yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesidir bu. Yol yakınken bu yasayı geri çekin" dedi.

Ak Parti bugün Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarını yeniden düzenleyen kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifin dördüncü maddesi, Cumhurbaşkanınca teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subaylardan uygun görülenler hakkında disiplinsizlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanınca ayırma kararının verilebilmesini öngörüyor.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de yaptığı açıklamayla teklifin dördüncü maddesine tepki gösterdi. Teklifin geri çekilmesini talep eden Genç'in yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yine AK Parti bir torba yasa gönderdi Meclis'e. Geçtiğimiz yıl AYM'nin iptal ettiği bir kanunu bize yeniden dayatıyorlar. Teğmenlike albaylıklar arasındaki herhangi bir askeri Cumhurbaşkanı kararıyla ordudan ihraç edebiliyorlar. Geçtiğimiz yıl da biz bunlara eleştirimizi getirmiştik, Anayasa Mahkemesi de buna karşı çıkmıştı. Bir Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında olamaz bir teğmenle albay arasındaki şanlı Türk askerinin pozisyonu. Bildiğiniz gibi daha kısa bir süre önce 5 teğmenimiz ordudan atıldı, 'Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' dedikleri için. Yine aynı şeyin olmayacağını kim garanti edebilir? Şanlı Türk ordusuna, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran bu orduya yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesidir bu. Yol yakınken bu yasayı geri çekin."

Kaynak: ANKA / Güncel
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