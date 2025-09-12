CHP'li Aşkın Genç: Hazine'nin Borçlanma Limiti Aşıldı

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine'nin 2025 yılı için TBMM'nin verdiği net borçlanma limitini yılın ilk 8 ayında aştığını belirterek, "Bu yalnızca bir muhasebe ayrıntısı değil, bütçe hakkının ihlalidir" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine'nin borçlanma performansına ilişkin açıklama yaptı. Genç, Hazine'nin 2025 yılı Bütçe Kanunu'nda öngörülen 1 trilyon 935 milyar TL'lik borçlanma limitinin, yılın ilk 8 ayında 1 trilyon 965 milyar TL net borçlanmaya çıkarak aştığını söyledi.

CHP'li Genç, bu durumun yalnızca bir finansal veri olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tablo bütçe hakkının ve mali disiplinin ihlali anlamına gelir. Yürütme, yılın başında Meclis'ten aldığı çerçevenin dışına şimdiden çıkmış; borçlanmayı öngörülen sınırın üstüne taşımıştır. Bu da piyasalarda faiz baskısını, risk primini ve kamunun borçlanma maliyetini artıran bir kısır döngü yaratmaktadır."

Genç, limit aşımının özellikle mayıs, temmuz ve ağustos aylarında, nakit ihtiyacının üzerinde ve yüksek faiz oranlarıyla yapılan borçlanmalardan kaynaklandığını belirtti. Hazine'nin Mayıs'tan bu yana nakit açığından daha fazla borçlandığını hatırlatan Genç, toplamda 1 trilyon 25 milyar TL ilave borçlanmaya gidildiğini kaydetti.

"Her gereksiz borçlanma, geleceğin vergisidir" diyen Genç, "TBMM'nin verdiği yetkinin dışına taşan her adım, halkın cebinden daha fazla faiz ödemesi demektir. Bizim görevimiz, milletin bütçe hakkını korumaktır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuk devleti ilkeleri maliye politikası için lüks değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e TBMM'de limit aşımının hukuki dayanağını, yılın kalan ayları için öngörülen ilave borçlanma ihtiyacını ve borç yönetiminin yol açtığı maliyetleri kamuoyuna açıklaması çağrısında bulundu.