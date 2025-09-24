CHP'li Aşkın Genç: Burs Sistemindeki Denetimsizlik Skandal

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilişkin 2024 yılı denetim raporunu değerlendirdi. Genç, "Rapora göre, burs ödemeleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın yapılmış. Gençler barınma kriziyle boğuşurken, KYK yurtlarında yer bulamazken, temel ihtiyaçlarını karşılayamazken; devletin kasasından sorgusuz sualsiz ödemeler yapılması kabul edilemez" dedi

Sayıştay'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilişkin 2024 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporda, "2024 yılı mayıs ayı itibariyle 13 farklı kamu kurum ve kuruluşu tarafından toplam 2 bin 427 yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlarca 10 milyon 528 bin 928 TL Bakanlık hesaplarına yatırılmıştır" ifadesi yer aldı.

Buna göre burs verilecek öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs Yönetmeliğinde yer alan kriterler çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor.

Ancak Sayıştay'ın raporuna göre, Bakanlığın 2022 yılı ocak ayı itibarıyla burs ödemelerini, herhangi bir değerlendirmeye tabi tutmaksızın gerçekleştirdiği tespit edildi. Raporu değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

" Sayıştay'ın 2024 raporu, gençlerimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Raporda açıkça belirtiliyor: 'Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilen yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs ödemeleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın yapılmıştır.'

"Burs sisteminde denetimin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor"

Bu tespit, devletin en kritik sosyal destek mekanizması olan burs sisteminde denetimin tamamen ortadan kalktığını gösteriyor. Kimlere verildiği, hangi kriterlere göre dağıtıldığı, gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıkları incelenmeden milyonlarca lira kamu kaynağı el değiştirmiştir. Böyle bir tablo, eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırır, sosyal adalet duygusunu yok eder.

"Rapor, burs sisteminin adaletin değil, keyfiyetin elinde olduğunu belgeliyor"

Bugün bir öğrenci aldığı bursla bırakın ay sonunu getirmeyi, en fazla bir hafta geçinebilir. Gençler barınma kriziyle boğuşurken, KYK yurtlarında yer bulamazken, temel ihtiyaçlarını karşılayamazken; devletin kasasından sorgusuz sualsiz ödemeler yapılması kabul edilemez. Sayıştay raporu, burs sisteminin adaletin değil, keyfiyetin elinde olduğunu belgeliyor.

"Bu burslar kimlere verildi?"

Madem hiçbir değerlendirme yapılmadı, o halde bu burslar kimlere verildi? Hangi öğrenciler bu haktan yararlandırıldı, hangileri mağdur edildi? Türkiye'de milyonlarca öğrenci burs ve yurt beklerken, kamu kaynağı hangi eller aracılığıyla keyfi biçimde dağıtıldı?

Gençlerimizin hakkı korunmamış, kamu kaynağı hesap sorulamaz bir şekilde çarçur edilmiştir. Bu, sosyal devlet ilkesinin iflasıdır. Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğimiz gençleri böyle bir sistemin mağduru haline getirmek, ülkenin yarınlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür."