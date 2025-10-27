CHP'li Arslan'dan, İktidarın "Yüzyılın Konut Projesi"Ne İlişkin Bakan Kurum'a Soru Önergesi: "Verdikleri Sözleri Tutmadılar, Şimdi Aynı Vaatleri Yeni Ambalajla Yeniden...

(ANKARA) – CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle 2025'te yeniden açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi / Ev Sahibi Türkiye" kampanyasını Meclis gündemine taşıdı. Arslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, "Aynı projeyi üç yıl arayla, daha yüksek taksitlerle yeniden açıklamak başarı değil, itiraftır. Bu, halkın yoksullaştırılmasının, umutlarının tüketilmesinin açık itirafıdır. Verdikleri sözleri tutmadılar, şimdi aynı vaatleri yeni ambalajla yeniden pazarlıyorlar. Halkın güvenini, alın terini, ev hayalini seçim malzemesine çevirdiler. 'Yaparsa AK Parti yapar' dediler; yaptılar, halkın ev umudunu bile ellerinden aldılar" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, 2022 'de açıklanan "İlk Evim, İlk İş Yerim " projesinin vaatleri yerine getirilmeden, aynı içeriğin "Yüzyılın Konut Projesi / Ev Sahibi Türkiye" adıyla yeniden gündeme getirilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Arslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Arslan, yaptığı açıklamada, "TOKİ'ye göre 5 milyon 135 bin geçerli başvuru alındı. Bu rakam, Türkiye'deki barınma krizinin resmi belgesidir. Milyonlarca yurttaş ev sahibi olma umuduyla parasını yatırdı. Bugün soruyoruz: Kaç kişi gerçekten evine kavuştu, kaçına arsa ya da iş yeri teslim edildi? Toplanan başvuru bedelleri ve peşinatların toplam tutarı nedir, nerede tutulmaktadır?" ifadesini kullandı.

"Vatandaşlar kendi evlerini inşa etmeye başlayabildi mi?"

Arslan, "2022'de '100 bin altyapılı arsa, 10 bin iş yeri veriyoruz' dediniz. Peki bu arsalar hak sahiplerine eksiksiz teslim edildi mi? Elektrik, su, yol, kanalizasyon altyapısı tamamlandı mı? Vatandaşlar kendi evlerini inşa etmeye başlayabildi mi? Aynı şekilde, iş yeri sahibi olması öngörülen yurttaşlar fiilen üretime başlayabildi mi? Yoksa hem arsa hem iş yeri hak sahipleri hala kura listelerinde mi kaldı?" diye sordu.

"2 bin 280 TL'den 6 bin 800 TL'ye çıkan taksit, üç yılda ekonominin çöküşünü gösteriyor"

Arslan, proje kapsamında belirlenen taksit tutarlarının üç yılda üç katına çıktığını belirterek, "2022'de 2 bin 280 TL olan taksit, bugün 6 bin 800 TL. O gün 18 bin TL gelirli aile 'dar gelirliydi', bugün aynı hükümet 145 bin TL gelirli aileyi 'sosyal konut adayı' sayıyor. Bu tablo, üç yılda yoksulluğun sınırının nasıl genişlediğini gösteriyor. Halk artık ev değil, ev umudunu bile kaybediyor" dedi.

"Hak sahibi ilan edilen yurttaşlardan kaçı fiilen konutuna girdi?"

Arslan, şu soruları yöneltti:

"Hak sahibi ilan edilen yurttaşlardan kaçı fiilen konutuna girdi, tapusunu aldı, iş yerinin anahtarını teslim aldı?

Toplanan başvuru ücretleri ve peşinatların toplam tutarı nedir, ne kadarı iade edilmiştir?

'İki yıl içinde teslim edileceği' açıklanan 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yerinin gerçekleşme oranı nedir?

2022'de 2 bin 280 TL olan taksitler bugün neden 6 bin 800 TL'den başlamaktadır?

2022'de başvuran yurttaşlar yeni kampanyaya otomatik olarak dahil edilecek midir, yoksa yeniden mi başvuru yapmak zorundadır?"

"Yaparsa AK Parti yapar dediler; halkın ev umudunu bile aldılar"

