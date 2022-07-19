CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödemesine ilişkin açıklaması hakkında, "Sayın Genel Başkanımızın gençlere seslenip, 'ödemeyin, geldiğimiz zaman faizleri sileceğiz' açıklamasından sonra beyleri telaş aldı. Apar topar faizleri silme kararı aldılar" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KYK borçlarının geri ödemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Altay, "İlla bir şeyi 110 kere mi söyleyelim de olsun? Üç bin altı yüz defa '3600' dedik, nihayet gerçekleşti. Asgari ücret için feryat ettik gerçekleşti. 'Taşerona kadro' dedik, kısmen gerçekleşti. 'Elektrik faturalarından TRT payını kaldırın' dedik, gerçekleşti. Son olarak KYK borçlarının nihayet faizini silmeyi taahhüt ettiler. Israrla 'faiz' demeye devam ediyorum, çünkü dün Tayyip Bey de faizi ifade etti. Silmeyi taahhüt ettiler. 'Taahhüt ettiler' diyorum, inşallah burada başka bir hinlik düşünmezler. Çünkü belki yasal bir dayanağa ihtiyaç olabilir. Öyle bir şeye ihtiyaç varsa CHP'nin yasal bir dayanak noktasında hazır ve nazır olduğunu da buradan belirtmek isterim" diye konuştu.

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- Engin Altay'ın açıklamaları

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,