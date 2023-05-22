CHP'Lİ ALTAY CHP, TERÖRLE ARASINA EN NET MESAFEYİ KOYMUŞ PARTİDİR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP terörle arasına mesafeyi en net koymuş partidir. Terörle arasına mesafe koyma konusunda sicili kabarık bir parti aranıyorsa AK Parti'dir. PKK ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ilişki olduğunu iddia etmek, suçluluğunu örtmenin ve suçluluğun telaşıdır dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimleri için Karabük'te vatandaşlarla buluştu. Altay, önce Eskipazar ilçesinde, ardından Karabük'ün merkez mahallerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altay, sonrasında Hürriyet Caddesi'ne gelerek burada vatandaşlara seslendi. Engin Altay konuşmasında, CHP'nin terörle arasında en net mesafeyi koyan parti olduğunu belirterek, İktidar bize söyleyecek laf bulamayınca kendince iki can simidine sığındı. Bunlardan birisi terör, ikincisi ise milliyetçilik. Bizim milliyetçiliğimizin onlar tarafından sorgulanması bir hadleri değil, iki milliyetçilik siciline bakarsak Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin bu sicili oldukça kabarık. CHP terörle arasına mesafeyi en net koymuş partidir. Terörle arasına mesafe koyma konusunda sicili kabarık bir parti aranıyorsa AK Parti'dir. Bize PKK'yla Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ilişki olduğunu iddia etmek, suçluluğunu örtmenin ve suçluluğun telaşıdır. Cumhuriyet Halk Partisi başından beri PKK için eli kanlı bir terör örgütü demiştir. Ama Erdoğan işine gelince 'Sayın Öcalan' demiştir, işine gelince 'bebek katili' demiştir ifadelerini kullandı. (DHA)