CHP'li Akkuş İlgezdi: Uyuşturucu ile Mücadele Bütçesi Yüzde 69 Azaltıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın uyuşturucu mücadelesindeki bütçe kesintilerine tepki gösterdi. Son 7 yılda uyuşturucuya bağlı başvuruların 12 kat arttığını belirten İlgezdi, gençlerin uyuşturucuya erişimini engelleyecek tedbirlerin alınmadığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın uyuşturucu ile mücadelesinin laftan öteye gitmediğini, bağımlılıkla mücadele bütçesinin ortaya koyduğunu belirterek, "Uyuşturucu ile Mücadele Hattı verileri, uyuşturucu batağına saplanan Türkiye'deki dramatik tabloyu açığa çıkarıyor. Son 7 yılda 12 kat artan başvuru sayısı 2022 yılında 730 bine ulaştı. Uyuşturucu ile mücadele bütçesini yüzde 69 azaltılarak mı bağımlığı azaltacaksınız?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, uyuşturucu ile verilen mücadelenin gelecek için en büyük savaş olduğuna dikkat çekerek "AKP uyuşturucu belasının koruyucusu haline geldi. Geleceğimiz olan gençlerimizin, hatta çocuklarımızın uyuşturucuya erişimini engelleyecek tedbirler almak için hiçbir çaba harcamayan iktidar, 2024 yılının başında 9 milyar 343 milyon 722 bin TL olarak belirlenen bağımlılıkla mücadele bütçesini, yıl içinde 6,4 milyar TL makaslayarak, 2 milyar 868 milyon 993 bin TL'ye düşürdü. Uyuşturucu ile mücadele bütçesini yüzde 69 azaltılarak mı bağımlığı azaltacaksınız?" diye tepki gösterdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı'na gelen çağrılarda patlama yaşandığını belirten Akkuş İlgezdi, "Uyuşturucu ile Mücadele Hattı verileri, uyuşturucu batağına saplanan Türkiye'deki dramatik tabloyu açığa çıkarıyor. Son 7 yılda 12 kat artan başvuru sayısı 2022 yılında 730 bine ulaştı. Uyuşturucu kullanım yaşının sürekli düşmesi ve uyuşturucu kullanma veya satma suçlarını işleyenlerin oranının sürekli artmasına rağmen, AKP iktidarının uyuşturucu ile sözde mücadelesi resmi verilerde bile gözler önüne seriliyor. Olan gençlerimize, çocuklarımıza, yarınlarımıza, ailelerimize oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
