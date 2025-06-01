CHP'li Akkuş İlgezdi'den Çay Alım Fiyatlarına Tepki

CHP'li Akkuş İlgezdi'den Çay Alım Fiyatlarına Tepki
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CHP'li Akkuş İlgezdi'den Çay Alım Fiyatlarına Tepki
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı yaş çay alım fiyatını 25 lira 44 kuruş olarak açıklamasına sert eleştirilerde bulunarak, üreticinin mağdur olduğunu ve iktidarın çiftçiyi değil, zincir marketleri koruduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilo başına 25 lira 44 kuruş olarak açıklamasına tepki göstererek, "İktidar, üreticinin emeğini değil, zincir marketlerin karnını koruyor. Çay da çiftçi de itibarsızlaştırıldı. Tarım politikası değil, adeta rant düzeni işliyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2024'te 19 lira olan yaş çay fiyatının, bu yıl yüzde 32 zamla 25,44 TL'ye çıkarıldığını hatırlatarak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Çay üreticisi yine yalnız, yine mağdur. Açıklanan alım fiyatı, bırakın geçinmeyi, bir bardak çay içmeye bile yetmiyor. Karadenizli hemşehrilerim çay üretiyorlar ama kendileri içemiyorlar. Bir bardak çay, bir simit alabilmek için iki kilo çay satması gerekiyor. Bu tablo, emeğin ne kadar değersizleştirildiğinin özetidir, göstergesidir.

İktidar, üreticinin emeğini değil, zincir marketlerin karnını koruyor. Çay da, çiftçi de itibarsızlaştırıldı. Tarım politikası değil, adeta rant düzeni işliyor. Ama biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Üretenin emeğini savunacağız. Çünkü bu ülkenin geleceği, yerli üreticinin alın terinde. Çaya sahip çıkmak, memlekete sahip çıkmaktır bizler için."

Kaynak: ANKA / Güncel
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