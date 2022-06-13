CHP'li Akın: 'İktidar, Akaryakıttan Alınan Vergi Yükünün Yüzde 490'a Dayanmasına Sessiz Kalıyor. Derhal Vergi İndirimi Yapılmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Vatandaşı koruyacağız diye kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran iktidar, akaryakıttan alınan vergi yükünün yüzde 490'a dayanmasına sessiz kalıyor. Bu durum en hafif tabirle ikiyüzlülüktür. Kira artışına sınır koyan, derhal bu vergi artışına sınırlama getirmeli. 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarında derhal vergi indirimi yapılmalı" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son 7 ayda akaryakıt ürünlerine yapılan her zammın vergi yüküne hangi oranda yansıdığı ile ilgili bir çalışma yaptı. Akın çalışmasında, 7 ayda akaryakıttaki vergi yükünün 6 kata yakın arttığını ortaya koydu. Akın'ın yazılı açıklaması şöyle:

"TÜRKİYE'DE POMPA FİYATLARI BENZİNDE YÜZDE 210, MOTORİNDE İSE YÜZDE 238 ORANINDA ARTTI"

"Akaryakıt ürünlerine zam fırtınası 2018 seçimlerinden önce hayata geçirilen eşel mobil sisteminin iflas etmesiyle başladı. Pompa fiyatları; eşel mobil sistemindeki ÖTV payının sıfırlanmasıyla Kasım 2021 tarihinden itibaren sürekli zamlandı. Aralık 2021 tarihinde 10 lirayı geçen benzin ve motorinin litre fiyatı, yükselen döviz kuru nedeniyle bugüne kadar sürekli artış göstererek 30 liraya dayandı. Akaryakıt fiyatlarını belirleyen brent petrol fiyatı Kasım 2021'den bu yana ortalama 80 dolardan bugün itibarıyla yaklaşık 125 dolar seviyesine çıkarak yüzde 54 oranında artarken; Türkiye'de pompa fiyatları benzinde yüzde 210, motorinde ise yüzde 238 oranında arttı.

"KASIM 2021'DE AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE VERGİ YÜKÜ DAHA SINIRLIYDI"

Kasım 2021 tarihinde pompa fiyatı 8 lira 29 kuruş olan benzinden eşel mobilin iflas etmesi nedeniyle ÖTV alınmazken; yalnızca 1 lira 30 kuruş tutarında KDV alınıyordu. Buna göre benzinin vergisiz fiyatı 7 lira 19 olarak hesaplanıyordu. Aynı tarihte pompa fiyatı 8 lira 27 kuruş olan motorinden de ÖTV alınmazken, 1 lira 26 kuruş tutarında KDV alınıyordu. Motorinin vergisiz fiyatı 7 lira 1 kuruş olarak hesaplanıyordu. Buna göre zam fırtınasının henüz başlamadığı Kasım 2021'de akaryakıt ürünlerinde vergi yükü daha sınırlıydı.

"11 HAZİRAN 2022 İTİBARIYLA POMPA FİYATI 28 LİRA 55 KURUŞ OLAN BENZİNDEN TOPLAM 7 LİRA 67 KURUŞ TUTARINDA VERGİ ALINIYOR"

Zamların arkasının kesilmediği 7 aylık dönemin ardından 11 Haziran 2022 itibarıyla pompa fiyatı 28 lira 55 kuruş olan benzinden 2 lira 53 kuruş ÖTV, 5 lira 14 kuruş KDV olmak üzere toplam 7 lira 67 kuruş tutarında vergi alınıyor. Benzinin vergisiz fiyatı 20 lira 88 kuruş olarak hesaplanıyor. Pompa fiyatı 27 lira 95 kuruş olan motorinden 2 lira 6 kuruş ÖTV, 5 lira 3 kuruş KDV olmak üzere toplam 7 lira 9 kuruş vergi alınıyor. Motorinin vergisiz fiyatı 20 lira 86 kuruş olarak hesaplanıyor. Akaryakıttaki zam fırtınası vatandaşa kontak kapattırırken; yalnızca 7 ay içinde akaryakıt ürünlerinden alınan vergi oranı katlanmış durumda.

"BUGÜN MOTORİN VE BENZİNDEN ALINAN VERGİ NEREDEYSE 7 AY ÖNCE POMPA FİYATLARINA YAKLAŞTI"

Zamların kesilmediği Kasım 2021 ile Haziran 2022 dönemini kapsayan dönemde vergi yükündeki artış pompa fiyatındaki artış oranını bile ikiye katladı. Son 7 aylık dönemde motorinde vergisiz artış oranı yüzde 193, benzinde artış oranı yüzde 190 olurken; vergi yükü ise neredeyse 6 kat arttı. Benzindeki vergi yükü 1 lira 30 kuruştan yüzde 490 oranında artarak 7 lira 67 kuruşa çıktı. Motorindeki vergi yükü ise 1 lira 26 kuruştan yüzde 463 oranında artarak 7 lira 9 kuruşa çıktı. Başka bir deyişle bugün motorin ve benzinden alınan vergi neredeyse 7 ay önce pompa fiyatlarına yaklaştı.

"AKARYAKITTAKİ FAHİŞ ZAMLARIN NEDENİ DOĞRUDAN SARAY İKTİDARIDIR"

Vatandaşı koruyacağız diye kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran iktidar, akaryakıttan alınan vergi yükünün yüzde 490'a dayanmasına sessiz kalıyor. Bu durum en hafif tabirle ikiyüzlülüktür. Akaryakıttaki fahiş zamların nedeni doğrudan saray iktidarıdır. Vatandaş zamlar nedeniyle kontak kapatmak zorunda kalırken, AK Parti iktidarı ise son vatandaşı adeta akaryakıt istasyonlarında haraca bağlamış gibi fahiş oranda vergi de tahsil ediyor. Kira artışına sınır koyan, derhal bu vergi artışına sınırlama getirmeli. 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarında derhal vergi indirimi yapılmalı."

ANKA / Güncel