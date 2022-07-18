CHP'li Akın'dan, 24 Temmuz'daki Milletin Sesi Mitingi'ne Çağrı: "Balıkesir'imizi, Millet İttifakını Demokrasi Zaferiyle İktidara Götüren Yolun...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 24 Temmuz'da Balıkesir'de yapılacak "Milletin Sesi Mitingi" öncesinde tüm yurttaşlara çağrı yaptı. Akın, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir halka olan Kuvayı Milliye'nin başkenti Balıkesir'de; Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik zaferi olan Lozan Anlaşması'nın yıldönümünde önemli ve büyük bir adım atacağız. Balıkesir'imizi, Millet İttifakı'nı demokrasi zaferiyle iktidara götüren yolun başlangıcı yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Akın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile 24 Temmuz'da Balıkesir'de düzenlenecek "Milletin Sesi Mitingi'ne" çağrı yaptı. Akın, şunları söyledi:

"Milletin Sesi mitingimizin üçüncüsünü, Kuvayı Milliye'nin baş şehri Balıkesir'imizde gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu; 24 Temmuz Pazar günü, saat 18.30'da Kuvayı Milliye Meydanı'nda halkımızla bir araya gelecek.

Mitingimiz, ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasında da denk düşmektedir. Bu mitin sadece CHP'nin mitingi değildir. Bu miting sadece, CHP'nin mitingi değildir. Bu miting; ekonomik buhranda geçinemeyen, açlık ve yoksulluk içinde kendi kaderine terk edilmiş insanlarımızın, milletimizin mitingidir. Bu miting; mahsulü tarlada kalanların, borcunu ödeyemeyenlerin, besleyemediği için süt ineğini kesenlerin, Edirne'den Ardahan'a toprağını ekenlerin, zeytin ağaçları sökülenlerin, bankayla borcu olan toprağı, toprağı traktörü elinden alınan çiftçilerimizin, köylülerimizin sesinin mitingidir.

Bu miting çiftçinin, işçinin, köylünün mitingidir. Emeği sömürülen, emeklilikte yaşa takılan, 3600 ek gösterge hakkından mahrum bırakılan mağdurların sesi olan, milletimizin mitingidir bu miting. Bu miting; ülkemizin kaynaklarını milletimizin kendisine değil de beşli çeteye aktaranlara karşı çıkanların ortak mitingidir. Bu miting, kentlerimizi betona boğup, yaşanmaz hale getirenlere karşı; yaşanabilir, nefes alınabilir kentleri savunanların mitingidir.

Bu miting; bir kişiye, tek kişiye tüm yetkileri vermeye yalnızca onu güçlendirmeye değil; devleti, milleti, kurumları güçlendirmeye taraf olanların mitingidir. Kaz Dağlarının ormanlarına; Marmara'nın, Akdeniz'in ve Ege'nin kıyılarına yani taşımıza toprağımıza, suyumuza sahip çıkanların ortak mitingidir. Gelecek hayalini kaybetmiş, yurt dışına çıkmış ve çıkma hayalleri kuranlara, ülkesine bir davet mitingidir.

"HAKÇA BİR DÜZENİ KURACAĞIZ, MİLLETİN OLANLARI MİLLETİMİZE GERİ VERECEĞİZ"

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 'Herkes bilmelidir ki benim halkımla birlikte her gün daha fazla büyüttüğüm adalet yürüyüşü bu ülkeye; adalet, eşitlik ve özgürlük gelinceye kadar devam edecektir' diyerek sürdürdüğü; mücadelesinde bir olma, beraber olma mitingidir.

Bu mitingimizde hakça bir düzeni kuracağız, korku duvarlarını yıkacağız, milletin olanları milletimize geri vereceğiz.

24 Temmuz'da Kuvayi Milliye'nin baş şehri Balıkesir'imizde tarihi bir güne tanıklık edeceğiz, hep birlikte. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir dönüm noktasının başlangıç tarihidir. 24 Temmuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk milletinin kurtuluşundan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda emperyalizme diz çöktüren Türk milletinin İsmet İnönü başkanlığındaki Lozan heyeti ile masada kazandığımız zaferin 99'uncu yıldönümüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir halka olan Kuvayı Milliye'nin başkenti Balıkesir'de; yine tarihi bir günde yani Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik zaferi olan Lozan Anlaşması'nın yıldönümünde hep birlikte önemli ve büyük bir adım atacağız. Balıkesir'imizi, Millet İttifakı'nı demokrasi zaferiyle iktidara götüren yolun başlangıcı yapacağız, hep birlikte.

CHP; kuruluş değerlerine bağlı, aradan geçen 100 yıla yakın bir süredir aynı temel üzerinde siyaset yapan ve kurucu değerlerinin devamı niteliğinde olan bir partidir. Bununla birlikte; CHP çağı yakalayan, yenilikçi politikalarıyla günümüz sorunlarına çözüm önerileri sunabilen bir partidir.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını bir kez daha herkesin huzurunda yenilemek istiyorum; 'Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlik olalım. Milletin Sesi Mitingi'nde hep birlikte yek olalım.' Milletin Sesi, Balıkesir'den yurdumuzun dört bir yanına yayılacak ve bu ses yurdumuzun dört bir yanından duyulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, tüm hemşehrilerimizi; Kuvayı Milliye meydanında, Milletin Sesi mitingine davet ediyoruz ve bekliyoruz."

ANKA / Güncel