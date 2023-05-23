CHP'Lİ AKBULUT MAZBATASINI ALDI

CUMHURİYET Halk Partisi'nden Burdur milletvekili seçilen İzzet Akbulut mazbatasını aldı.

14 Mayıs günü yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhruiyet Halk Partisi'nden Burdur milletvekili seçilen İzzet Akbulut mazbatasını aldı. Akbulut'a mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih verdi. Talih, "Seçim döneminde çok sağlıklı, başarılı bir seçim süreci yaşadık. Bu süreçte göstermiş olduğunuz demokratik olgunluk, saygı ve nezaketten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de İl Seçim Kurulu olarak bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gösterdiğiniz nezakatten dolayı teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Rabbim inşallah hayırlı görevlerde bulunmayı nasip etsin. Tekrar muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Adliye dışında basın mensuplarına açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Cevni, "28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde İzzet Akbuılut kardeşimiz başarılı olarak mazbatasını almaya hak kazandı. Bugün de mazbatasını aldı, artık Burdur ilimizin vekilidir. İlimize hizmet etmek için çalışacağını düşünüyoruz. Elinden geleni sonuna kadar yapacaktır. Kendisine güveniyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da "Bugün itibarıyla vekaletimizi resmen almış bulunmaktayım ama şunu çok iyi biliyorum ki asil sizsiniz, vekil benim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Millete efendilik yoktur, millete hizmet etmek vardır. Millete hizmet edenler o milletin efendisi olurlar'ı her zaman şiar edineceğiz. Bu vatana, bu millete, bu memlekete kalbimizden, gönlümüzden geçenleri yansıtabilmek adına içimizden geçen hevesi, içimizden geçen aşkı, bu memleketimize gece gündüz vermek adına bugün itibarıyla bir yolculuğa başlıyoruz. Gazamız mübarek olsun. Allah utandırmasın" diye konuştu. (DHA)