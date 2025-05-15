CHP'li Akay: 'Vatandaş Saniyede 271 Bin Lira Vergi Ödedi'

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda 2025'in ilk dört ayında vatandaşın ödediği vergiye dikkat çekti. İlk dört ayda vatandaşın ödediği vergi ile kamunun yaptığı harcamayı kıyaslayan Akay, "Yılın ilk dört ayında; vatandaşlarımız saniyede 271 bin, günde 23 milyar, ayda 1 trilyon lira vergi ödedi. Kamu ise saniyede 409 bin 887 lira, günde 35 milyar lira, ayda da 1 trilyon 62 milyar lira harcama yapıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, bütçe gerçekleşmesi hakkında konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şunları söyledi:

"Ekonomi her geçen gün irtifa kaybediyor, bunun sorumlusu iktidar ise duruma seyirci kalıyor. İktidarı uyarıyoruz: Bütçe disiplini kontrol dışına çıktı. Yılın ilk dört ayında kamu harcamaları 4 trilyon 249 milyar, kamu geliri ise 3 trilyon 364 milyar olarak gerçekleşti; bunun 2 trilyon 810 milyarı vergi geliri.

"Vatandaşlarımız saniyede 271 bin lira vergi ödedi, kamu ise saniyede 409 bin 887 lira harcama yaptı"

Vatandaşlarımız saniyede 271 bin, günde 23 milyar, ayda 1 trilyon lira yakın vergi ödedi. Kamu ise saniyede 409 bin 887 lira, günde 35 milyar lira, ayda da 1 trilyon 62 milyar lira harcama yapıyor. Faiz gideri 724 milyar oldu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98 artış yaptı. Buradan iktidara sesleniyorum: Bir an önce rasyonel politikalara geçin, siyasi operasyonlara son verin, emekliyi, asgari ücretliyi, tüm çalışanları, çiftçiyi, esnafı, KOBİ'yi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirin."