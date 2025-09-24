CHP'li Akay: Saray'ın Harcamaları Adaletsizliğin Simgesi

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sayıştay'ın 2024 yılı raporlarına göre Cumhurbaşkanlığı'nın yalnızca 2024 yılı içerisinde 12 milyar 572 milyon 434 bin 217 lira 57 kuruş harcama yaptığını, bunun ayda 1 milyar 47 milyon 702 bin 851 lira 47 kuruş, günde ise 34 milyon 445 bin 12 lira 38 kuruşa karşılık geldiğini belirterek "Kaynaklarımız, ülkenin üretimine, tarımına, sanayisine, gençlerimizin eğitimine, emeklimizin yaşamına aktarılmak yerine Saray'ın lüks ve şatafatına harcanıyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sayıştay'ın 2024 yılı raporlarına ililişkin yazılı açıklama yaptı. Rapora göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı içerisinde 12 milyar 572 milyon 434 bin 217 lira 57 kuruş harcama yaptığını, bunun ayda 1 milyar 47 milyon 702 bin 851 lira 47 kuruş, günde ise 34 milyon 445 bin 12 lira 38 kuruşa karşılık geldiğini belirten Akay, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de milyonlarca vatandaşımız açlık sınırının altında yaşıyor, emekliler 10 bin lira ile geçinmeye çalışıyor. Çiftçi, mazot ve gübre fiyatlarının altında eziliyor. İşçiler, taşeron düzeninde güvencesiz koşullarda hayatta kalma savaşı veriyor. Ama Saray, tek bir günde 34 milyon lira harcıyor. Bu uçurum Türkiye'nin en büyük adaletsizliklerinden biridir" dedi.

Akay, Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarının şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzak olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu israf düzeni, yalnızca halkın cebinden çıkan vergilerle finanse ediliyor. Kaynaklarımız, ülkenin üretimine, tarımına, sanayisine, gençlerimizin eğitimine, emeklimizin yaşamına aktarılmak yerine Saray'ın lüks ve şatafatına harcanıyor. Hiçbir kamu ve kuruluşu tasarruf tedbirlerine uymuyor. Vatandaşlarımızın alın teriyle ödediği her kuruşun hesabını sormak bizim görevimizdir. Sayıştay raporları da gösteriyor ki, bugünkü yönetim anlayışı tasarrufu değil, israfı tercih ediyor. Biz buna sessiz kalmayacağız."

Cevdet Akay ayrıca, bütçenin yanlış önceliklerle kullanıldığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin kaynakları var ama bu kaynaklar doğru kullanılmıyor. Bir tarafta günde 34 milyon lira harcayan bir Saray, diğer tarafta çocuğuna süt alamayan anne, kirasını ödeyemeyen işçi, pazardan yarım kilo meyve almak zorunda kalan emekli var. Halkın cebinden çıkan her kuruşun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.