CHP'li Akay: Muafiyetlerle Emeklilere Daha Fazla İkramiye Verilebilirdi

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Muafiyet, istisna ve indirimler yoluyla tahsilinden vazgeçilen 3 trilyon 5 milyar liralık vergi var; bunun 701 milyarı KÖİ ve yap-işlet-devret projelerini yapan firmalara ait. Eğer 701 milyarlık muafiyet, istisna ve indirimden vazgeçseydik emekliye 44 bin 171 TL ikramiye verebilirdik. Her bayram bir asgari ücret tutarı kadar 22 bin; 2 bayramda 44 bin lira verebilirdik ama iktidar bunu tercih etmedi" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı. Akay, şunları kaydetti:

"Kamuda israfın devam ettiğini ve kaynakların verimsiz kullanıldığını görüyoruz. 2025 yılının ilk iki ayında taşıt kiralama giderleri 655 milyon, uçak kiraları 383, kırtasiye ve baskı gideri 725 milyon, temsil ve tanıtma gideri 104 milyon, örtülü ödenek 2,5 milyar civarında gerçekleşti. Bu süre içerisinde 72 milyar civarında da kamu zararı var. BOTAŞ 35 milyar, EÜAŞ da 37,1 milyar zarar etti. Bu firmalarla ilgili defalarca bu kürsüden izahatlarda bulunduk, bu görev zararlarının aşağı çekilmesini istedik.

"Emekliler iktidar tarafından gerekli saygıyı görmüyor, ezilmeye devam ediyor"

Bu israf ve görev zararlarından kurtulamadığımız için, emeklilerimize de yeterli zammı, ikramiyeyi alamıyor. 4 bin liralık emekli ikramiyesini 2018 yılına göre kıyasladığımız zaman asgari ücretin yüzde 62,4'üne tekabül ediyordu, şimdi yüzde 18'ine tekabül ediyor. Asgari ücret ile orantılarsak şu an 13 bin 788 TL'lik emekli ikramiyesi vermemiz gerekirdi ama veremedik. 2019 yılındaki en düşük emekli aylığına uygulayacak olsak emeklilerimize 14 bin 469 TL'yi vermemiz gerekirdi. Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP grubu olarak önerge verdik, en düşük emekli aylığının net asgari ücret tutarı kadar olması gerektiğini ifade ettik fakat emekliler iktidar tarafından gerekli saygıyı görmüyor, ezilmeye devam ediyor.

"701 milyar liralık muafiyet, istisna ve indirimden vazgeçsek emekliye her bayram 22 bin lira verebilirdik"

Bir taraftan da sermaye kesiminin gerekli şekliyle vergilendirilmediğini görüyoruz. Muafiyet, istisna ve indirimler yoluyla tahsilinden vazgeçilen 3 trilyon 5 milyar liralık vergi var; bunun 701 milyarı KÖİ ve yap-işlet-devret projelerini yapan firmalara ait. Eğer 701 milyarlık muafiyet, istisna ve indirimden vazgeçseydik emekliye 44 bin 171 TL ikramiye verebilirdik. Her bayram bir asgari ücret tutarı kadar 22 bin; 2 bayramda 44 bin lira verebilirdik ama iktidar bunu tercih etmedi.

Şimdi, dahilde alınan KDV var, 2025 yılı için 2,8 trilyon civarında. Bunun yüzde 48'i iadeye tabi yani 1,3 trilyon civarında yapıyor; bundan, haksız iadeden, haksız KDV iadesinden yüzde 25 tasarruf sağlasak 347 milyar yapar. 21 bin 865 TL emekliye ikramiye verebilirdik, yine bunu tercih etmedik. 2025 yılı için 1 trilyon 950 milyar liralık faiz gideri var. Bundan yüzde 10 tasarruf sağlasak yani faiz giderini yüzde 10 aşağıya çeksek her bir emekliye 12 bin 287 TL ikramiye verebilirdik, bunu da tercih etmedik. Kurumlar vergisini yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardınız ama 2025 yılında başlayacak bu uygulamanın sadece 557 milyon lira gelir etkisi olacak. Ama bir taraftan da geçmişten günümüze 80 milyar doların üzerinde para ödendi bu firmalara, görev zararları da artarak devam ediyor. Burada da emekli, işçi, esnaf, çiftçi maalesef korunmuyor."