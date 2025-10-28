Haberler

CHP'li Akay: İletişim Altyapısı Sorunları Kader Değil, Altyapı Skandalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından yaşanan iletişim sorunlarını eleştirerek, altyapıya yatırım yapılmadığını ve iletişim çökmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında sorun yaşandığı iddialarına ilişkin "Devletin en kritik haberleşme kurumları kamusal sorumlulukla değil, siyasal sadakat ve çıkar ilişkileriyle yönetildiği sürece; bu ülkede iletişim çökmesi kader değil, kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Altyapıya yatırım yok, ama koltuğa doymayanlara sorunsuz terfi var" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında sorunlar yaşandığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akay, şunları kaydetti:

"Her depremde aynı utanç tekrar ediyor. Afet anlarında iletişim şebekeleri çöküyor, insanlar sevdiklerine ulaşamıyor. Bu bir kader değil, yıllardır çözülemeyen altyapı skandalıdır.

Devletin en kritik haberleşme kurumları kamusal sorumlulukla değil, siyasal sadakat ve çıkar ilişkileriyle yönetildiği sürece; bu ülkede iletişim çökmesi kader değil, kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

Ama ne gariptir ki, altyapıya yatırım yapmayan Türk Telekom'un başındaki isim Ümit Önal, sadece üç gün önce Türk Telekom'un iştiraklerinde tam 14 ayrı koltukta oturuyordu. Şimdi bu kişi Siber Güvenlik Başkanlığı gibi kritik bir göreve getirildi. Altyapıya yatırım yok, ama koltuğa doymayanlara sorunsuz terfi var.

Millet internete ulaşamazken, bu sistem koltuğa erişimi garanti ediyor. Hesap sormak millet adına boynumuzun borcudur!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.